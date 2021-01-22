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Глава МИД Армении Ара Айвазян

Глава МИД Армении посетил Грузию с неформальным визитом

рhoto : press office of the MFA of RA
Политика
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Темы:
Грузино-армянские отношения (201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210122/250683968/Glava-MID-Armenii-posetil-Gruziyu-s-neformalnym-vizitom.html

На встрече за закрытыми дверями министры рассмотрели отношения между странами и повестку дня сотрудничества

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян прибыл в Грузию в пятницу с кратким неформальным визитом, говорится в сообщении МИД Грузии.

В Грузии министра принял глава МИД Давид Залкалиани. Встреча двух глав внешнеполитических ведомств прошла в Цинандали (регион Кахети).

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На встрече за закрытыми дверями министры рассмотрение отношения между странами, повестку дня сотрудничества и перспективы его развития.

Ара Айвазян занял пост министра иностранных дел Армении в ноябре прошлого года, и это его первый визит в ранге министра в Грузию.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.

Темы:
Грузино-армянские отношения (201)
Теги:
МИД Армении, МИД Грузии, Армения, Грузия


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