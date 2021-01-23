Одного из лидеров оппозиционной "Европейской Грузии" не выпустили из страны

Политик отмечает, что у него уже нет ограничения на выезд из страны, однако полиция запретила ему это сделать

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава утверждает, что грузинская полиция отказала ему в выезде из страны.

"Сегодня меня незаконно остановили на границе Грузии, заставили ждать два часа, а после сказали, что я "помечен красным". Почему, естественно, не ответили", – написал Угулава на своей странице в соцсети Facebook.

При этом политик отмечает, что у него уже нет ограничения на выезд из страны, однако полиция запретила ему это сделать.

Гиги Угулава был одним из самых активных политиков в команде третьего президента Михаила Саакашвили и мэром Тбилиси с 2005 года, но после смены власти в Грузии, 22 декабря 2013, был отстранен от должности судом по обвинению в растрате средств. Позже добавилось обвинение в создании фиктивных рабочих мест, по которому в итоге Угулава провел за решеткой 2 года и 7 месяцев. Выйдя на свободу в начале 2017 года, Угулава присоединился к "Европейской Грузии", где стал играть лидирующую роль.

В 2020 году его снова задержали, но после он был помилован президентом.