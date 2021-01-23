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Гиги Угулава в маске во время эпидемии коронавируса

Одного из лидеров оппозиционной "Европейской Грузии" не выпустили из страны

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210123/250686353/Odnogo-iz-liderov-oppozitsionnoy-Evropeyskoy-Gruzii-ne-vypustili-iz-strany.html

Политик отмечает, что у него уже нет ограничения на выезд из страны, однако полиция запретила ему это сделать

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава утверждает, что грузинская полиция отказала ему в выезде из страны.

"Сегодня меня незаконно остановили на границе Грузии, заставили ждать два часа, а после сказали, что я "помечен красным". Почему, естественно, не ответили", – написал Угулава на своей странице в соцсети Facebook.

При этом политик отмечает, что у него уже нет ограничения на выезд из страны, однако полиция запретила ему это сделать.

Мужчина с флагом в руках перед зданием парламента Грузии
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Гиги Угулава был одним из самых активных политиков в команде третьего президента Михаила Саакашвили и мэром Тбилиси с 2005 года, но после смены власти в Грузии, 22 декабря 2013, был отстранен от должности судом по обвинению в растрате средств. Позже добавилось обвинение в создании фиктивных рабочих мест, по которому в итоге Угулава провел за решеткой 2 года и 7 месяцев. Выйдя на свободу в начале 2017 года, Угулава присоединился к "Европейской Грузии", где стал играть лидирующую роль.

В 2020 году его снова задержали, но после он был помилован президентом.

Теги:
Грузия, Европейская Грузия, Гиги Угулава


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