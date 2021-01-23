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Главный офис правящей партии Грузинская мечта

Перестановки в "Грузинской мечте": первые решения нового политсовета

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (244)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210123/250687749/Perestanovki-v-Gruzinskoy-mechte-pervye-resheniya-novogo-politsoveta.html

Политсовет на своем первом заседании обсудил вызовы, стоящие перед партией, а также план ее усиления

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Новый политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принял первые внутрипартийные решения и назначил руководство партии, заявил на брифинге один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.

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Новый политсовет партии был избран 16 января на съезде после ухода из политики ее основателя Бидзины Иванишвили, который возглавлял "Грузинскую мечту". Председателем партии стал бывший исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

"Хочу вас познакомить с новым секретариатом партии. Генеральным секретарем партии остался Каха Каладзе, на пост политического секретаря снова был избран Ираклий Гарибашвили, международным секретарем будет Каха Кучава, а региональным – Дмитрий Самхарадзе. Что касается должности исполнительного секретаря, то им буду я – Мамука Мдинарадзе", – сказал Мдинарадзе.

Также Мдинарадзе отметил, что политсовет на своем первом заседании обсудил вызовы, стоящие перед партией, и план ее усиления, однако решил не менять ее структуру.

"Больше особых изменений не планируется. Мы попытаемся усилить региональное направление, но не будем менять структуру партии", – сказал Мдинарадзе.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" была основана в декабре 2011 года грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году партия в коалиции с другими оппозиционными силами смогла сместить власть третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и до сих пор остается у власти, выиграв в 2020 году третьи свои парламентские выборы.

После победы на последний выборах основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили неожиданно для всех заявил, что окончательно уходит из грузинской политики и публичной жизни, и теперь партии придется справляться со всеми вопросами своими силами. Он также отказался от всех своих проектов, осуществляемых в Грузии.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (244)
Теги:
Грузинская мечта


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