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Батуми - крупная акция протеста оппозиции

Где заканчивается свобода выражения: акция протеста в Батуми вызвала большой резонанс

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Действия молодежного крыла бывшей правящей партии "Единое национальное движение" на акции протеста осудили даже НПО, протестовавшие вместе с ними

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Акция молодежного крыла бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в Батуми, в ходе которой ее представители выбросили на голову депутата Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишили мусор из урны, стала главной темой обсуждения в Грузии.

Участники акции протестовали против постройки здания на территории батумского бульвара, когда туда пришел Чавлеишвили. Он попал в Верховный совет Аджарии по спискам оппозиции, но в отличии от остальных не стал отказываться от мандата. Его встретили на акции криками "изменник", "раб", после чего один из участников акции взял урну для мусора и высыпал содержимое на голову депутата.

Сам Чавлеишвили отреагировал на факт спокойно.

"Я это как-то перенесу, но как это перенесет страна – вот вопрос к размышлению. Если мы не уважаем человека, мы не построим государство… Мне ни за что не стыдно, стыдно должно быть тем, кто это сделал", – сказал депутат.

Однако случившееся все же прокомментировали как оппозиционные политики, так и представители правящей партии.

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© Sputnik / STRINGER
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"Это пусть и грубая форма, но она садится в рамки свободы выражения, и людей нельзя за это наказывать", – заявил представитель "Единого национального движения" Мирдат Камададзе.

А вот представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ладо Мгалоблишвили посчитал действия активистов насилием.

"Я осуждаю темный и насильственный акт в отношении депутата Верховного совета Ираклия Чавлеишвили со стороны активистов "Нацдвижения" и призываю правоохранительные органы отреагировать", – сказал Мгалоблишвили. 

Свое мнение высказала и Народный защитник Грузии Нино Ломджария. 

"Форма протеста, которая нарушает физическую неприкосновенность другого лица и его безопасность, не является свободой выражения. Выбрасывание мусора на голову человека из урны никак не садится в рамки свободы выражения. Нельзя поощрять насилие и его оправдывать", – сказала Ломджария.

Потеряли представители "Нацдвижения" и поддержку НПО, которые ранее протестовали вместе с ними. Так, НПО "Сохраним старый Батуми" и "Батоми" осудили произошедшее, заявив, что молодежные активисты дискредитировали их справедливый протест.

Теги:
Единое Нацдвижение, Акция протеста, Батуми


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