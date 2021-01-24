Правительству дали 48 часов - в Тбилиси протестуют против ограничений

Несколько сотен человек собрались у здания канцелярии правительства Грузии, поддержать участников акции пришли лидеры оппозиционных партий

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Участники акции протеста в Тбилиси потребовали от властей страны в течение 48 часов снять ограничения, действующие в стране из-за пандемии коронавируса.

Несколько сотен человек собрались у здания канцелярии правительства Грузии. Среди собравшихся представители бизнес-сектора, гражданские активисты, общественные деятели, студенты и те, кто потерял работу из-за введенных ограничений.

Грузия занимает 45 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. На 24 января в Грузии зафиксировано 253 518 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,26% от общего количества зараженных в мире. В Грузии скончались 3 055 человек, летальность составляет 1.21% . Полностью вылечили от вируса 242 085 человек, восстановление составляет 95.49%.

Поддержать участников акции пришли лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Гирчи", "Лело", Лейбористская партия, "Стратегия Агмашенебели".

"Целью митинга является снятие всех ограничений, введенных правительством под предлогом борьбы с пандемией. Если эти ограничения не будут сняты, мы еще глубже погрузимся в болото нищеты и выбраться оттуда будет еще труднее", - сказал лидер "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Зураб Джапаридзе. Акция протеста представителей турбизнеса против введенных ограничений в столице Грузии в связи с пандемией коронавируса 24 января 2021 года

"Откройте страну", "Прекратите комендантский час", "Откройте горнолыжные курорты", "Восстановите общественный транспорт" - таковы требования участников акции.

Протестующие говорят о жизненной необходимости возобновления авиасообщения, отмены так называемого "комендантского часа", возобновления работы общественного транспорта в крупных городах, открытия школ и детских садов по всей стране.

По словам представителя турсектора Александра Гиоргидзе, собравшимся нужен конкретный план действий правительства.

"Вопрос очень простой. Сфера, которая остановлена в течение года и которая являлась основным добытчиком бюджета страны, наполняла около 25-27% богатства нашей страны, эта сфера находится в полном застое. Убытки очень легко подсчитать, и хуже всего то, что не видно перспективы того, как мы будем открываться. Насколько мне известно, до марта-апреля государство не собирается разрабатывать никаких планов", - сказал Александр Гиоргидзе.

В том случае, если в течение 48 часов власти не пойдут на уступки и не согласятся с требованиями, гражданские активисты и представители оппозиционных партий обещают, что акции примут регулярный характер. Более того, 26 января они анонсируют проведение еще более масштабной акции.

Сегодня же участники акции объявили о шествии по проспекту Руставели после 9 часов вечера в качестве протеста на так называемый "комендатский час", который правительство решило продлить до марта.

Еще одна акция протеста, на этот раз родителей, проходит в параллельном режиме в парке Мзиури. Собравшиеся, среди которых есть и дети, требуют открытия школ с февраля.

По их словам, государство не учитывает интересы и потребности ни родителей, ни детей и последние уже третий семестр обучаются дистанционно.

"Для демократического общества важно, чтобы правительство при принятии решений, с одной стороны, учитывало заинтересованные стороны, а с другой - объясняло принимаемые решения и объясняло причинно-следственные связи. В нашем случае это империалистско-тоталитарный подход", - считает участник акции Реваз Абхазава.

Возмущение родителей вызвало сегодняшнее заявление Министерства образования о том, что эпидемиологическая ситуация будет повторно оценена 15 февраля. После чего примут решение о возвращении детей в школы в Тбилиси, Кутаиси и Рустави.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция протеста представителей турбизнеса против введенных ограничений в столице Грузии в связи с пандемией коронавируса 24 января 2021 года

Решением Межведомственного Координационного совета учебный процесс в учебных заведениях по всей стране, кроме этих трех городов, будет возобновлен с 1 февраля.

Ужесточение и расширение ограничений в Грузии, введенных властями из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, вступили в силу с 28 ноября и были поделены на несколько этапов до 31 января 2021 года.

Первый вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили на брифинге 22 января озвучила план смягчения и продления некоторых ограничений . Согласно решению правительства, в трех крупных городах – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, движение муниципального транспорта, а также учебный процесс в школах возобновятся не раньше 1 марта. С 1 февраля возобновляется работа магазинов и ТЦ.

До 1 марта сохраняется запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 и движение междугороднего транспорта.

С 1 февраля возобновится движение муниципального транспорта, учебный процесс в школах, а также работа магазинов и торговых объектов – в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави. Открытые и закрытые рынки во всех крупных городах откроются с 15 февраля.

Провести очередную оценку эпидемиологической ситуации планируют 15 февраля.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция протеста представителей турбизнеса против введенных ограничений в столице Грузии в связи с пандемией коронавируса 24 января 2021 года

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Ситуацию усугубляют и действующие ограничения. Представители бизнес-сектора все активнее требуют снять ограничения с тем, чтобы он мог заработать и экономика постепенно стала оживать.