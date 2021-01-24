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Акция протеста оппозиции в Батуми 15 ноября 2020 года

Полиция задержала активиста, опрокинувшего урну на депутата ВС Аджарии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (141)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210124/250694018/Politsiya-zaderzhala-aktivista-oprokinuvshegosya-urnu-na-deputata-VS-Adzharii.html

Депутат попал в Верховный совет Аджарии по спискам оппозиции, но в отличие от остальных не стал отказываться от мандата

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Полиция Батуми задержала активиста общественной организации "Альтернатива" Ираклия Пангани, который накануне в ходе акции протеста высыпал на голову депутата Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили мусор из урны.

Задержание произошло в офисе организации. Следствие ведется по статьям "преследование" и "хулиганство".

Батуми - крупная акция протеста оппозиции
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Участники акции протеста в Батуми собрались накануне, чтобы выступить против строительства многоквартирного корпуса на территории бульвара, когда туда пришел депутат Чавлеишвили. Его появление вызвало раздражение активистов.

Ираклий Чавлеишвили попал в Верховный совет Аджарии по спискам оппозиции, но в отличие от остальных не стал отказываться от мандата.

Он стал единственным оппозиционером, решившим нарушить бойкот и использовать свой мандат. Из-за этого ему пришлось покинуть "Республиканскую партию", входившую в избирательный блок. Теперь Чавлеишвили заседает в Верховном Совете в статусе независимого депутата. Оппозиция расценила его действия как предательство избирателей.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (141)
Теги:
Оппозиция, Грузия, Батуми


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