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Акция оппозиции 14 ноября 2020 года - шествие по проспекту Руставели

В центре Тбилиси проходит шествие против комендантского часа

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210124/250694937/V-tsentre-Tbilisi-prokhodit-shestvie-protiv-komendantskogo-chasa.html

Протестующие после митинга у офиса правящей партии направились к зданию МВД, где потребуют освобождения арестованного в Батуми активиста

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. За несколько минут до начала так называемого "комендантского часа" от здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси несколько десятков человек начали протестное шествие.

Участники акции требуют от властей отмены действующего "комендантского часа", который Межведомственный координационный совет решил продлить до 1 марта. Кроме того, участники шествия требуют освободить задержанного сегодня в Батуми активиста организации "Альтернатива" Ираклия Пангани.

Накануне Пангани в ходе акции протеста против постройки многоэтажного корпуса на территории старого бульвара, высыпал на депутата Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили мусор из урны.
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Правительству дали 48 часов - в Тбилиси протестуют против ограничений

Участники шествия направились к офису правящей партии "Грузинская мечта" в Ортачала, где провели митинг. Они также несколько раз исполнили гимн Грузии. Затем протестующие направились к зданию МВД, чтобы потребовать освобождения Пангани

Днем в Тбилиси прошли сразу две акции протеста. Несколько сотен человек собрались у здания правительственной канцелярии с требованием снять все действующие ограничения. Вторую акцию провели родители школьников в парке Мзиури, которые требуют от правительства возобновить учебный процесс в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави уже в феврале и непосредственно в классных комнатах.

Правительству Грузии дали 48 часов для принятия решения. В противном случае активисты, представители гражданского сектора, НПО и оппозиционных партий анонсируют перманентные акции протеста, самая крупная из которых намечена на 26 января.

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