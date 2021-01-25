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Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания ПАСЕ

Делегация из Грузии отправилась в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (247)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210125/250697239/Delegatsiya-iz-Gruzii-otpravilas-v-Strasburg-dlya-uchastiya-v-sessii-PASE.html

В повестку зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится 25-29 января, включены вопросы, касающиеся Грузии

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Парламентская делегация Грузии примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, об этом сообщается на сайте высшего законодательного органа.

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Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 25 по 29 января. Это первый визит депутатов парламента нового, десятого созыва.

В работе сессии ПАСЕ примет постоянное представительство парламента Грузии во главе с заместителем председателя парламента Кахой Кучава.

"Для нас важен этот визит, потому что будет обсуждаться много злободневных вопросов, касающихся Грузии. Мы планируем принять очень активное участие в их рассмотрении. Один из важнейших документов, который будет представлен в первый же день, отчет наблюдательной миссии Совета Европы по парламентским выборам 2020 года. Отчет о мониторинге и положительные оценки Грузии также важны для нас", - сказал Кучава перед вылетом в Страсбург.

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© Sputnik / STRINGER
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Главной темой обсуждения на сессии станет глобальная пандемия и вопрос вакцин против COVID-19. Перед делегатами выступит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.

Параллельно с сессией и работой комитетов члены делегации проведут встречи на высшем уровне.

В рамках визита, член грузинской делегации, вице-президент ПАСЕ Ираклий Кобахидзе вместе с другими членами делегации встретится с президентом Ассамблеи Риком Даэмсом, генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, президентом Венецианской комиссии Джани Букикио и заместителем секретаря комиссии Симоной Менгини-Гранатас. Кроме того запланирована встреча с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.

В состав грузинской делегации во главе с вице-спикером Кахой Кучава входят депутаты Ираклий Кобахидзе, Фридон Инджиа, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили.

Темы:
Парламент Грузии (247)
Теги:
ПАСЕ, Парламент Грузии, Грузия


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