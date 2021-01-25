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Стычка с полицией. Акция протеста оппозиции в Батуми 30 ноября 2020 года перед зданием правительства Аджарии

В Батуми возобновятся акции в поддержку активиста, оскорбившего депутата ВС Аджарии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Против активиста общественной организации "Альтернатива" Ираклия Пангани следствие ведется по двум статьям - "преследование" и "хулиганство"

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Акция протеста с требованием освободить активиста общественной организации "Альтернатива" Ираклия Пангани, который опрокинул мусорную урну на голову депутату Верховного совета Аджарии, продолжится перед зданием полицейского управления в Батуми и сегодня.

Акция протеста оппозиции в Батуми 15 ноября 2020 года
© Sputnik / Seyran Baroyan
Полиция задержала активиста, опрокинувшего урну на депутата ВС Аджарии

Полиция Батуми задержала Пангани в воскресенье. Он 23 января в ходе акции протеста против строительства многоквартирного корпуса на территории бульвара опрокинул на голову депутату Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили мусорную урну.

Появление на акции депутата вызвало раздражение активистов, так как он стал единственным оппозиционером, не отказавшимся от мандата.

Пангани задержали в офисе организации. Следствие ведется по статьям - "преследование" и "хулиганство".

Участники акции, в числе которых и представители разных оппозиционных партий, говорят, что власти в отношении Пангани используют выборочное правосудие.

"Никто не верит, что это действие полиции служит восстановлению справедливости, однозначно - место имеет выборочное правосудие... Протест будет продолжен", - заявил председатель фракции "Единое национальное движение" в сакребуло (горсовет, ред.) Батуми Мирдат Камададзе.

"Случившееся, разумеется, не садится в рамки свободы выражения, однако мы считаем, что наказание этого человека - политическое решение", - заявил член партии "Лело" Важа Дарчия.

По информации телеканала Рустави-2, в понедельник полиция планирует опросить участников инцидента с депутатом.

Теги:
Акция, Батуми, Грузия


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