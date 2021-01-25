Спецпредставитель ЕС прибыл в Тбилиси

Основная тема переговоров с представителями правительства Грузии Тайво Клаара - ситуация на Южном Кавказе

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар прибыл в Тбилиси, об этом дипломат написал в Twitter.

Европейский дипломат пояснил, что прибыл в столицу Грузии для обсуждения ситуации на Южном Кавказе.

"Назад в солнечный Тбилиси. С нетерпением жду интенсивных дней обсуждения событий в Грузии и на Южном Кавказе", - написал Клаар.

Известно, что сегодня Клаар встретится с представителями правительства.

Эстонский дипломат Тойво Клаар был назначен специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа в 2017 году. Клаар сменил на этом посту немецкого дипломата Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 2014 года.