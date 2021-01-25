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Cпецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар

Спецпредставитель ЕС прибыл в Тбилиси

photo: Stratpol - Strategic Policy Institute / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (145)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210125/250701057/Spetspredstavitel-ES-pribyl-v-Tbilisi.html

Основная тема переговоров с представителями правительства Грузии Тайво Клаара - ситуация на Южном Кавказе

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар прибыл в Тбилиси, об этом дипломат написал в Twitter.

Европейский дипломат пояснил, что прибыл в столицу Грузии для обсуждения ситуации на Южном Кавказе.

Флаги ЕС и Грузии в центре грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Скандального дипломата ЕС на Кавказе сменит эстонец Тойво Клаар

"Назад в солнечный Тбилиси. С нетерпением жду интенсивных дней обсуждения событий в Грузии и на Южном Кавказе", - написал Клаар.

Известно, что сегодня Клаар встретится с представителями правительства.

Эстонский дипломат Тойво Клаар был назначен специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа в 2017 году. Клаар сменил на этом посту немецкого дипломата Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 2014 года.

Темы:
Правительство Грузии (145)
Теги:
Визит, Евросоюз, Грузия


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