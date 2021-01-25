18:51 25 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцинация

Только вакцина, одобренная ВОЗ – парламент Грузии поддерживает план вакцинации населения

© AP Photo / Mary Altaffer
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (252)
37512
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/19/250703970.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210125/250702706/Tolko-vaktsina-odobrennaya-VOZ--parlament-Gruzii-podderzhivaet-plan-vaktsinatsii-naseleniya.html

Закупки и ввоз в страну вакцин от коронавируса будут регулироваться на законодательном уровне - соответствующие поправки уже инициированы и будут приняты в ближайшее время

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Парламент Грузии полностью поддерживает Национальный план вакцинации, согласно которому в иммунизация населения будет производиться только вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, об этом журналистам заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Тюремный срок за хранение наркотиков в Грузии будет определяться по-новому>>

По словам Мдинарадзе, в парламенте уже инициирован проект поправок к закону "Об общественном здоровье", согласно которому для вакцинации в целях профилактики и лечения COVID-19 в страну должны ввозиться только вакцины, признанные ВОЗ.

"В месте с тем, в случае возникновения дополнительных побочных эффектов или осложнений после вакцинации государство предоставит населению бесплатные медицинские услуги и реабилитацию в соответствии с законом, кроме тех случаев, когда причиной побочных эффектов будут ошибки, допущенные импортером, медицинским персоналом или медицинским учреждением", - пояснил Мдинарадзе.
Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer-BioNTech и вакцинация
© AP Photo / Manu Fernandez
В закон "Об общественном здравоохранении Грузии" вносятся поправки

По его словам, правительство "Грузинской мечты" активно работает и готовится к ввозу вакцины от COVID-19 в Грузию, в том числе и на законодательном уровне.

Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С этой платформы страна заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек, и уже заплатила первую часть – четыре миллиона долларов из 17 миллионов.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Первая партия – около 20 тысяч доз – появится в Грузии в феврале. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Темы:
Парламент Грузии (252)
Теги:
Вакцинация, Парламент Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
Сильное и классическое - преимущества высшего образования в России - видео
"Сильное и классическое" - преимущества высшего образования в России - видео
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться