Только вакцина, одобренная ВОЗ – парламент Грузии поддерживает план вакцинации населения

Закупки и ввоз в страну вакцин от коронавируса будут регулироваться на законодательном уровне - соответствующие поправки уже инициированы и будут приняты в ближайшее время

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Парламент Грузии полностью поддерживает Национальный план вакцинации, согласно которому в иммунизация населения будет производиться только вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, об этом журналистам заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Тюремный срок за хранение наркотиков в Грузии будет определяться по-новому>>

По словам Мдинарадзе, в парламенте уже инициирован проект поправок к закону "Об общественном здоровье", согласно которому для вакцинации в целях профилактики и лечения COVID-19 в страну должны ввозиться только вакцины, признанные ВОЗ.

"В месте с тем, в случае возникновения дополнительных побочных эффектов или осложнений после вакцинации государство предоставит населению бесплатные медицинские услуги и реабилитацию в соответствии с законом, кроме тех случаев, когда причиной побочных эффектов будут ошибки, допущенные импортером, медицинским персоналом или медицинским учреждением", - пояснил Мдинарадзе.

По его словам, правительство "Грузинской мечты" активно работает и готовится к ввозу вакцины от COVID-19 в Грузию, в том числе и на законодательном уровне.

Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С этой платформы страна заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек, и уже заплатила первую часть – четыре миллиона долларов из 17 миллионов.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Первая партия – около 20 тысяч доз – появится в Грузии в феврале. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.