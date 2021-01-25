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Мамука Мдинарадзе. Грузинская мечта

Все для оппозиции - "Грузинская мечта" вносит изменения в регламент парламента

photo : Georgian Dream / FB
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (252)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210125/250703719/Vse-dlya-oppozitsii---Gruzinskaya-mechta-vnosit-izmeneniya-v-reglament-parlamenta-.html

Как только поправки будут приняты, у оппозиционных депутатов, которые вошли в парламент, даже если они не состоят во фракциях, появятся дополнительные полномочия, а остальных лишат мандатов

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Команда "Грузинской мечты" нацелена на предоставление оппозиционным партиям максимальных возможностей для полноценного участия в парламентской работе, на это направлены и инициированные в регламент изменения, заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей партии - лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

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"На этой неделе в регламент будут внесены изменения, и члены парламента, представляющие оппозицию, смогут объединиться в группу и выдвинуть кандидатов на посты вице-спикера и заместителя председателя комитетов", - сказал он.

В то же время, как отметил Мдинарадзе, оппозиционные партии, которые не могут образовать фракцию, также смогут более активно участвовать в парламентских дебатах, для этого время для выступлений им увеличивается до 15 минут.

Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание
© Sputnik / STRINGER
Парламент Грузии начинает процедуру лишения мандатов оппозиционных депутатов

"У "Европейских социалистов" были некоторые предложения по этому поводу. Во время встречи со мной и спикером парламента Алеко Элисашвили (лидер партии "Граждане" - ред.) также выразил озабоченность, и мы решили увеличить время выступлений оппозиционных депутатов до 15 минут", - сказал Мдинарадзе.

Что касается досрочного прекращения полномочий тем представителям оппозиции, которые отказываются войти в парламент, Мдинарадзе сказал, что 2 февраля на первом заседании весенней сессии парламент проголосует за этот вопрос.

Парламент в ускоренном порядке рассмотрит поправки в регламент, которыми предоставит дополнительные полномочия оппозиционным депутатам.

Изменения инициированы на сегодняшнем заседании бюро.

Депутатские полномочия приостанавливают 51 депутату, которые в конце прошлого года обратились к законодательному органу с соответствующими заявлениями.

Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи".

После рассмотрения в комитете, вопрос будет вынесен для рассмотрения на первом пленарном заседании весенней сессии. Для досрочной приостановки депутатских полномочий необходимо поддержка 76 депутатов.

Темы:
Парламент Грузии (252)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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