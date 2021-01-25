Парламент должен быть таким, каким его избрал народ - Талаквадзе

Парламентское большинство не теряет надежды, что оппозиция одумается и 51 депутат, написавший заявление о сложении с себя депутатских полномочий, передумает отказываться от мандатов

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Срок рассмотрения вопроса о прекращении полномочий для оппозиционных депутатов вначале парламентским комитетом парламента по процедурным вопросам и правилам, а затем бюро истекает, заявил на сегодняшнем заседании бюро спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

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Председатель парламента отметил, что правящая партия "Грузинская мечта" хочет, чтобы парламент был укомплектован и работал именно в таком виде, каким его избрал народ - вместе с оппозицией.

"Мы поддерживали процесс политического диалога, и сегодня мы до конца воспользуемся возможностью, предоставленной регламентом для максимального увеличения сроков, и дадим оппозиции время пересмотреть свое решение. Только после этого, в начале весенней сессии, парламент рассмотрит вопрос прекращения их полномочий", - сказал Талаквадзе.

Заявления оппозиции о прекращении полномочий будут рассмотрены комитетом по процедурным вопросам 27 и 28 января. Затем, согласно регламенту, вопрос будет вынесен на бюро, а 2 февраля на первом заседании весенней сессии состоится голосование по нему.

Депутатские полномочия приостанавливают 51 депутату, которые в конце прошлого года обратились к законодательному органу с соответствующими заявлениями.

Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи".

После рассмотрения в комитете, вопрос будет вынесен для рассмотрения на первом пленарном заседании весенней сессии. Для досрочной приостановки депутатских полномочий необходимо поддержка 76 депутатов.