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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана посетит Грузию в рамках регионального турне

© REUTERS / ALEXANDRE MENEGHINI
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (574)
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В рамках визита в Тбилиси глава МИД Ирана встретится с президентом, премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства Грузии

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в рамках регионального турне 27-28 января посетит Грузию, информацию распространяет пресс-служба МИД.

В ходе визита он встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министерством иностранных дел Давидом Залкалиани.

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Глава МИД Ирана начал региональное турне с визита в Азербайджан. Далее он направился в Россию, где провел встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым. В планах также посещение Армении.

Как заявил до начала турне Мохаммад Джавад Зариф, он планирует совершить визит в страны, с которыми можно сотрудничать в деле урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе и установлении мира и стабильности в регионе.

Дипломатические отношения между Грузией и Ираном были установлены 15 мая 1992 года. С тех пор двусторонние отношения между странами активно развиваются в политической, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, культурной, образовательной и туристической сферах.

По официальным данным Национальной службы статистики "Сакстат", товарооборот между Грузией и Ираном в 2018 году увеличился на 38,7% и составил 251,9 миллиона долларов. По данным Национальной администрации туризма, в 2018 году число туристических визитов из Ирана в Грузию составило 291,1 тысячи. За 11 месяцев 2019 года число визитеров из этой страны составило 132,8 тысячи.

Темы:
Внешняя политика Грузии (574)
Теги:
Визит, Иран, Грузия


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