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Ираклий Кобахидзе

Пленарное заседание в ПАСЕ ведет Ираклий Кобахидзе

photo: The Parliament of Georgia
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (255)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210127/250725059/Plenarnoe-zasedanie-v-PASE-vedet-Irakliy-Kobakhidze.html

В повестке дня пленарного заседания зимней сессии ПАСЕ - вопрос борьбы с коронавирусом и вакцинации против COVID-19

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Пленарное заседание зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы сегодня проходит под председательством председателя правящей партии "Грузинская мечта", вице-президента ПАСЕ Ираклия Кобахидзе.

Парламентская ассамблея Совета Европы ( ПАСЕ ) - архивное фото
© AFP / FREDERICK FLORIN
Делегация из Грузии отправилась в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ

Как сообщает парламент Грузии, на пленарном заседании обсуждают вопрос вакцинации против COVID-19. Грузинская делегация принимает активное участие в заседании.

В состав грузинской делегации в ПАСЕ помимо Ираклия Кобахидзе входят вице-спикер Каха Кучава (глава делегации), депутаты Фридон Инджиа, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили.

Кобахидзе 25 января был переизбран на пост вице-президента на второй срок.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 25 января и продлится до 31 января.

Совет Европы - международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.

Темы:
Парламент Грузии (255)
Теги:
ПАСЕ, Грузия


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