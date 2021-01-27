Пленарное заседание в ПАСЕ ведет Ираклий Кобахидзе

В повестке дня пленарного заседания зимней сессии ПАСЕ - вопрос борьбы с коронавирусом и вакцинации против COVID-19

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Пленарное заседание зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы сегодня проходит под председательством председателя правящей партии "Грузинская мечта", вице-президента ПАСЕ Ираклия Кобахидзе.

Как сообщает парламент Грузии, на пленарном заседании обсуждают вопрос вакцинации против COVID-19. Грузинская делегация принимает активное участие в заседании.

В состав грузинской делегации в ПАСЕ помимо Ираклия Кобахидзе входят вице-спикер Каха Кучава (глава делегации), депутаты Фридон Инджиа, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили.

Кобахидзе 25 января был переизбран на пост вице-президента на второй срок.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 25 января и продлится до 31 января.

Совет Европы - международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.