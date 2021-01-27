Не количеством, так качеством: оппозиционным депутатам Грузии расширяют права

На фоне политического кризиса независимые грузинские депутаты получат больше прав и полномочий

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Регламент Грузии, которые расширяют права малочисленной группе оппозиционеров в парламенте.

На фоне политического кризиса оппозиция в парламенте будет представлена девятью независимыми депутатами, а сам законодательный орган будет иметь ограниченные полномочия.

Согласно поправкам, независимые депутаты получат право представлять вице-спикера, а также заместителей председателей комитетов.

Кроме того, они получат право на аналогичное для фракции время на выступление во время дебатов или обсуждения законопроекта.

Причиной принятия поправок стали ограниченные полномочия независимых депутатов, которые до сегодняшнего дня не имеют возможность полноценно участвовать в работе парламента и права занимать руководящие должности.

Так как правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" уже 2 февраля удовлетворит отказ от мандатов большей части представителей оппозиции, крыло оппозиции в парламенте будут представлять четыре независимых депутата от партии "Европейские социалисты", два - от партии "Граждане" и три - от партии "Новый политический центр Гирчи". При этом партия "Гирчи" не собирается участвовать в заседаниях и продолжает бойкот.

Еще больше полномочий?

Во время обсуждения поправок представитель правящей партии Бежан Кахадзе предложил дать также независимым депутатам возможность создавать фракции из трех человек и возможность присутствовать на бюро.

На это ответил председатель парламента Арчил Талаквадзе, который пояснил, что существуют рамки Конституции, которая строго определяет состав бюро парламента, а также состав и возможности фракций.

А вот автор проекта Ираклий Мгалоблишвили отметил, что полномочия независимых депутатов могут быть расширены с учетом возможностей регламента без ущерба для Конституции.

"Мы не пойдем против Конституции, которая определяет возможности фракций парламента, в том числе при назначении на государственные должности определенных лиц , но мы можем в рамках регламента предоставить оппозиционерам больше возможностей", - сказал Мгалоблишвили.

По его словам, законопроект будет доработан ко второму чтению и представлен на обсуждение.

Почему "обеднел" парламент

В парламент Грузии на основании выборов прошло 60 депутатов от оппозиции и 90 от правящей партии, однако большинство оппозиционнеров до сих пор отказывается признавать эти результаты, заявляя что выборы были сфальсифицированы в пользу "Грузинской мечты".

В знак протеста прошедшие в парламент депутаты от партий "Единое национальное движение", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии" и "Гирчи – больше свободы" решили покинуть парламент Грузии.

Пять из шести сил в парламенте упразднили свои партийные списки, чтобы не дать возможность заменить их на более лояльных своих представителей.

Единственной, кто не этого не сделал, стала партия "Альянс патриотов Грузии", что дало возможность зайти в парламент четырем его бывшим представителям. Они заняли места "патриотов" в парламенте и создали свою партию "Европейские социалисты".

Сокращенный состав парламента лишит парламент Грузии возможности менять Конституцию Грузии, принимать конституционные законы и менять закон о земле.