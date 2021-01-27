Комитет парламента Грузии удовлетворил первые просьбы оппозиционеров об отказе от мандатов

Заявки остальных депутатов будут рассматриваться уже отдельно, а окончательное решение по ним парламент примет 2 февраля голосованием

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам удовлетворил просьбу об отказе от мандатов двух депутатов от оппозиции – Шалвы Нателашвили и Левана Хабеишвили.

В декабре 55 депутатов от оппозиции обратились к парламенту с заявлениями об отказе от мандатов. На сегодняшний день парламент Грузии принял решение только по четырем депутатам "Альянса патриотов Грузии", которых заменили члены их партийного списка, создавшие партию "Европейские социалисты".

Теперь процедурный комитет рассмотрел заявки представителя партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили и "Лейбористcкой партии" Шалвы Нателишвили.

Заявки остальных депутатов будут рассматриваться уже отдельно, а окончательное решение по всем, включая Хабеишвили и Нателишвили, парламент примет 2 февраля голосованием.

Большинство представителей оппозиции приняло решение покинуть парламент в знак протеста против фальсификации выборов.

После голосования 2 февраля в парламенте Грузии останется 99 депутатов из 150.

Сокращенный состав парламента лишит парламент Грузии возможности менять Конституцию Грузии, принимать конституционные законы и менять закон о земле.