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Парламент Грузии

Комитет парламента Грузии удовлетворил первые просьбы оппозиционеров об отказе от мандатов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Заявки остальных депутатов будут рассматриваться уже отдельно, а окончательное решение по ним парламент примет 2 февраля голосованием

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам удовлетворил просьбу об отказе от мандатов двух депутатов от оппозиции – Шалвы Нателашвили и Левана Хабеишвили.

В декабре 55 депутатов от оппозиции обратились к парламенту с заявлениями об отказе от мандатов. На сегодняшний день парламент Грузии принял решение только по четырем депутатам "Альянса патриотов Грузии", которых заменили члены их партийного списка, создавшие партию "Европейские социалисты".

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© Sputnik / STRINGER
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Теперь процедурный комитет рассмотрел заявки представителя партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили и "Лейбористcкой партии" Шалвы Нателишвили.

Заявки остальных депутатов будут рассматриваться уже отдельно, а окончательное решение по всем, включая Хабеишвили и Нателишвили, парламент примет 2 февраля голосованием.

Большинство представителей оппозиции приняло решение покинуть парламент в знак протеста против фальсификации выборов.

После голосования 2 февраля в парламенте Грузии останется 99 депутатов из 150.

Сокращенный состав парламента лишит парламент Грузии возможности менять Конституцию Грузии, принимать конституционные законы и менять закон о земле.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (111)
Теги:
Парламент Грузии, Оппозиция


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