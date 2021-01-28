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Вечер памяти жертв Холокоста в президентском дворце

Президент Грузии почтила память жертв Холокоста

photo: President of Georgia
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210128/250728286/Prezident-Gruzii-pochtila-pamyat-zhertv-Kholokosta.html

В траурной церемонии, которая состоялась в резиденции президента Грузии, принял участие консул Израиля

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили почтила память жертв Холокоста.

В траурной церемонии в резиденции президента участвовал консул Израиля в Грузии Смадар Земах-Рацаби, сообщает пресс-служба администрации президента.

Арчил Талаквадзе
© Sputnik / STRINGER
Талаквадзе: Грузия чтит память жертв Холокоста

Саломе Зурабишвили подчеркнула, насколько важно помнить о трагедии, жертвами которой стали миллионы человек, и в знак памяти зажгла свечи.

Консул поблагодарил президента за церемонию и отметил, насколько важно для всего мира помнить об этой трагедии.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.

Теги:
Международный день памяти жертв Холокоста, Президент Грузии, Грузия


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