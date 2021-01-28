Вошедшая в парламент Грузии оппозиция получила расширенные полномочия

Дополнительными льготами могут воспользоваться сейчас всего четыре депутата от оппозиции из 60 прошедших в парламент, поскольку места остальных в законодательном органе продолжают пустовать

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Те оппозиционные депутаты, которые приняли решение войти в парламент, получат расширенные полномочия - высший законодательный орган на внеочередной сессии утвердил соответствующие поправки в регламент.

Комитет парламента Грузии удовлетворил первые просьбы оппозиционеров об отказе от мандатов>>

За поправки в третьем окончательном чтении проголосовали 78 депутатов - единогласно.

Согласно этим поправкам, оппозиционные депутаты, которые не входят ни в одну фракцию, будут иметь право занимать должности двух заместителей председателя парламента и больше времени на выступления в ходе обсуждения законопроектов или дебатов.

Также они могут выдвигаться заместителями председателей комитетов.

Сейчас в парламенте из 60 оппозиционных депутатов в наличии только четверо, баллотировавшихся от партии "Альянс патриотов Грузии". Войдя в парламент, они создали свою партию "Европейские социалисты". Возможно, в ближайшее время в парламенте появятся и два депутата от партии "Граждане" и три - от партии "Новый политический центр - Гирчи".

В парламенте Грузии по результатам выборов 31 октября 2020 года оппозиция взяла 60 мандатов, а правящая партия "Грузинская мечта" - 90. Оппозиция объявила выборы фальсифицированными, и в знак протеста депутаты от "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лело для Грузии", "Стратегии Агмашенебели", "Альянса патриотов Грузии", Лейбористская партия" и "Гирчи – больше свободы" отказались от своих мандатов.

Пять из шести оппозиционных партий аннулировали свои партийные списки, чтобы не допустить их ротации.

Единственной, кто не сделал этого, стала партия "Альянс патриотов Грузии", что дало возможность войти в парламент четырем следующим в списке ее представителям. Они заняли места "патриотов" в парламенте и создали свою партию "Европейские социалисты".