Глава МИД Ирана проводит встречи в Грузии

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифовым, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

Глава МИД Ирана прибыл в Тбилиси из Еревана утром в четверг, а до этого он уже побывал в Москве, где состоялась его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Главными темами рассмотрения на встрече с премьером Грузии были существующая в регионе ситуация, в том числе последние события, и важная роль Грузии как в плане экономического развития региона, так и в обеспечении стабильности в регионе.

На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с двусторонними и региональными отношениями.

"В контексте двусторонних отношений была отмечена важность существующих между странами торгово-экономических связей, укрепления транзитных, транспортных коммуникаций двух стран и использования существующего потенциала в этом плане, а также важность своевременного решения существующих в этих сферах сложностей", - отмечено в сообщении.

В ходе переговоров также обсуждалась текущая в стране ситуация с точки зрения пандемии и планы на будущее.

В рамках визита также была запланирована встреча главы МИД Ирана с его грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Однако во вторник стало известно, что у главы грузинского внешнеполитического ведомства подтвердился коронавирус. Из-за этого между грузинским и иранским коллегами состоялась телефонная беседа.

Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, Залкалиани поприветствовал визит министра иностранных дел Ирана в Грузию и выразил сожаление в связи с тем, что не смог лично принять коллегу из-за состояния здоровья.

"Министры подтвердили существующие между странами добрососедские отношения и выразили надежду, что указанный визит окажется плодотворным в этом направлении", - отмечено в сообщении пресс-службы МИД Грузии.

В свою очередь, глава МИД Ирана пожелал коллеге скорейшего выздоровления и выразил надежду, что в ближайшем будущем у них снова будет возможность встретиться.

Во время визита также состоялась встреча министра иностранных дел Ирана с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В ходе беседы президент подчеркнула важность стабильности в регионе и в Грузии.

Разговор также коснулся пандемии, которая существенно осложнила двусторонние отношения. Президент Грузии и глава МИД Ирана рассмотрели экономический потенциал региона и новые важные возможности, использование которых будут способствовать экономическому развитию Грузии.

Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. С тех пор двусторонние отношения между странами активно развиваются в политической, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, культурной, образовательной и туристической сферах.