В рядах оппозиции пополнение: "Граждане" решили войти в парламент Грузии

К четырем депутатам от оппозиции в парламенте добавятся еще два - Алеко Элисашвили все-таки решил использовать по назначению два мандата, завоеванные его партией на выборах

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Два депутата от оппозиционной партии "Граждане" все же решили войти в парламент Грузии десятого созыва, однако на своих условиях.

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Как заявил журналистам лидер партии Алеко Элисашвили, он и его соратник Леван Иоселиани в пятницу провели переговоры с лидерами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и достигли соглашения.

"Я и Леван Иоселиани окончательно договорились и оформили соглашение с лидерами "Грузинской мечты" - с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидером большинства Мамукой Мдинарадзе. После этого мы включимся в парламентскую деятельность", - заявил Элисашвили.

По его словам, договоренность касается реформы избирательной системы. В частности, введения электронной системы выборов, с целью превенции т.н. "каруселей" контролировать избирателей не маркировкой, а отпечатками пальцев, использования на всех 3,8 тысячи участков аппарата электронного подсчета голосов.

"Это значит, что в 8 часов (вечера), как только участки будут закрыты, мы будет знать результаты. На участках будут установлены по три камеры и лайв-стрим будет со всех избирательных участков, так что прямо с офисов люди смогут наблюдать за избирательным процессом", - сказал Элисашвили.

Согласно соглашению, агитация у избирательных участков будет запрещена в радиусе 100 метров, вместо существующих 25.

Кроме того, в окружных и участковых комиссиях оппозиция будет представлена полностью, то есть все партии, преодолевшие барьер.

Согласно соглашению, глава ЦИК Тамар Жвания покинет свою должность, а выборы нового председателя Центризбиркома будут проводится иначе и прозрачно.

По словам Элисашвили, инициирование этих вопросов должно произойти до 1 марта, а рассмотрение завершится до 1 мая.

"Если до 1 марта не будет инициирования, мы как вошли в парламент, так и выйдем из него", - заявил он.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только четыре – выходцами из "Альянса патриотов Грузии", создавшими свою новую партию. Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.