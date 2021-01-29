17:52 29 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9973
  • 100 RUB4.3336
  • USD3.2995
Поиск
Алеко Элисашвили

В рядах оппозиции пополнение: "Граждане" решили войти в парламент Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (258)
43 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/13/249493931.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210129/250744844/V-ryadakh-oppozitsii-popolnenie-Grazhdane-reshili-voyti-v-parlament-Gruzii.html

К четырем депутатам от оппозиции в парламенте добавятся еще два - Алеко Элисашвили все-таки решил использовать по назначению два мандата, завоеванные его партией на выборах

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Два депутата от оппозиционной партии "Граждане" все же решили войти в парламент Грузии десятого созыва, однако на своих условиях.

Вошедшая в парламент Грузии оппозиция получила расширенные полномочия>>

Как заявил журналистам лидер партии Алеко Элисашвили, он и его соратник Леван Иоселиани в пятницу провели переговоры с лидерами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и достигли соглашения.

"Я и Леван Иоселиани окончательно договорились и оформили соглашение с лидерами "Грузинской мечты" - с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидером большинства Мамукой Мдинарадзе. После этого мы включимся в парламентскую деятельность", - заявил Элисашвили.

Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
photo: courtesy of Nika Chitadze
Политолог: со входом в парламент Грузии Элисашвили погубит свою карьеру политика

По его словам, договоренность касается реформы избирательной системы. В частности, введения электронной системы выборов, с целью превенции т.н. "каруселей" контролировать избирателей не маркировкой, а отпечатками пальцев, использования на всех 3,8 тысячи участков аппарата электронного подсчета голосов.

"Это значит, что в 8 часов (вечера), как только участки будут закрыты, мы будет знать результаты. На участках будут установлены по три камеры и лайв-стрим будет со всех избирательных участков, так что прямо с офисов люди смогут наблюдать за избирательным процессом", - сказал Элисашвили.

Согласно соглашению, агитация у избирательных участков будет запрещена в радиусе 100 метров, вместо существующих 25.

Кроме того, в окружных и участковых комиссиях оппозиция будет представлена полностью, то есть все партии, преодолевшие барьер.

Согласно соглашению, глава ЦИК Тамар Жвания покинет свою должность, а выборы нового председателя Центризбиркома будут проводится иначе и прозрачно.

По словам Элисашвили, инициирование этих вопросов должно произойти до 1 марта, а рассмотрение завершится до 1 мая.

"Если до 1 марта не будет инициирования, мы как вошли в парламент, так и выйдем из него", - заявил он.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только четыре – выходцами из "Альянса патриотов Грузии", создавшими свою новую партию. Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.

Темы:
Парламент Грузии (258)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотографирование водопада Хорсшу-Фолс, который является частью Ниагарских водопадов в Канаде
Когда пар превращается в лед: зима на Ниагарском водопаде - фото
Страна должна открыться - Тбилиси парализован очередной акцией протеста против ограничений
Тбилиси парализован новой акцией протеста против ограничений - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться