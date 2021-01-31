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Река Риони в Кутаиси

Как идет строительство ГЭС на западе страны: комментарий мэрии Цхалтубо

© photo: Sputnik / Fred Grinberg
Политика
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Темы:
Энергетика Грузии (224)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210131/250758261/Kak-idet-stroitelstvo-GES-na-zapade-strany-kommentariy-merii-Tskhaltubo.html

Акции протеста жителей села Намахвани, представителей НПО и священнослужителей против строительства ГЭС на реке Риони, продолжаются уже три месяца

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Крест, установленный активистами на территории строительства Намахванской ГЭС (Имерети), перенесли в храм Баграта во избежании новых акций протеста и недовольства местного населения, сообщает мэрия Цхалтубского муниципалитета.

Акции протеста жителей села Намахвани, представителей НПО и священнослужителей против строительства ГЭС на реке Риони, продолжаются уже три месяца и на какое-то время протестующим удалось добиться остановки работ по строительству ГЭС, однако в субботу работы возобновились на фоне акций.

Храм Баграта
© Sputnik / STRINGER
Храм Баграта

В мэрии поясняют, что Намахванская ГЭС строится на территории муниципалитета с разрешения государства и реализует строительные работы частная турецкая компания Enka.

Ингури ГЭС и Ингурское водохранилище
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Строительство ГЭС на западе Грузии: протест экоактивистов и ответ Минэкономики

"30 января компания обратилась к нам из-за деликатности вопроса с целью исключить необоснованные ксенофобские и этнические спекуляции, чтобы муниципалитет провел перенос креста, незаконно установленного на их строительной площадке, на их частную территорию. Муниципалитет учел ситуацию и вечером 30 января по согласованию c архиереем епархии крест был перенесен в Кафедральный собор Баграта в Кутаиси", - говорится в заявлении мэрии муниципалитета.

Муниципалитет Цхалтубо призывает всех соблюдать мирные формы протеста, а протестующих не выходить за рамки, установленные законом, сообщают в мэрии.

Между тем, накануне между участниками акции и полицией произошли столкновения. Правоохранители не позволили активистам установить на месте акции палатку. Несколько человек были задержаны.

Мост через реку Риони в Кутаиси
photo: courtesy of Miho Neiman
На западе Грузии местные жители выступают против строительства ГЭС

Участники акции не собираются останавливаться и обещают продолжить акции.

Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС – "Намахвани" и "Твиши", с общей установленной мощностью в 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществит Clean Energy Georgia Group, победившая в соответствующем тендере. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлекла турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

Темы:
Энергетика Грузии (224)
Теги:
Цхалтубо, строительство, ГЭС, Грузия


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