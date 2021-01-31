20:39 31 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0037
  • 100 RUB4.3383
  • USD3.3026
Поиск
Акция протеста оппозиции у бокового входа в парламент Грузии 11 декабря 2020 года

Акции против ограничений проходят в городах Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (147)
227 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250311182.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210131/250758385/Aktsiy-protiv-ogranicheniy-prokhodyat-v-gorodakh-Gruzii.html

Параллельно с Тбилиси активисты и представители оппозиционных политических партий провели акцию протеста в Кутаиси

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. "Люди хотят есть. Это пик" - под таким лозунгом активисты движения "Единая молодежь для Грузии" собрались у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

Они протестуют против действующих в стране ограничений и требуют открытия экономики. На Руставели собрались до ста человек, люди продолжают присоединяться к протестующим.

Всеобщая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии 30 января 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси как эпицентр протеста против ограничений: бизнес грозится объявить неповиновение

Активисты принесли на акцию пустой холодильник, чтобы продемонстрировать, что значительной части населения попросту нечего есть.

"Холодильник потерял свою функцию, и так почти в каждой семье. Поэтому моя просьба и призыв будут заключаться в том, чтобы открыть экономику. У них есть время до завтра, 1 февраля", - говорит один из участников акции.

Параллельно с Тбилиси активисты и представители оппозиционных политических партий провели акцию протеста в Кутаиси. Они призывают правительство открыть все отрасли, которые имеют прямое отношение к развитию экономики.

Работники ресторанов и отелей в Испании вышли на улицы с протестами в связи с ограничительными мерами против коронавируса
© AFP / JOSEP LAGO
Не только в Тбилиси: рестораторы в Испании вышли на улицы с кастрюлями

Между тем, если власти до конца рабочего дня 1 февраля не представят конкретный план открытия экономики, представители ресторанов и туристических компаний грозятся неповиновением. Они обещают открыть объекты и возобновить работу, вопреки ограничениям.

В свою очередь правительство периодически проводит встречи с представителями различных сфер бизнеса. Однако по итогам встреч бизнес остается недовольным.

С 1 февраля в крупных городах Грузии, включая столицу, возобновляют работу торговые центры и непродовольственные магазины, а в Аджарии разрешают работу открытых объектов питания.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (147)
Теги:
Акция, Оппозиция, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ковид-ограничений 30 января 2021 года. Протестующие в масках
Протесты против ковид-ограничений в Тбилиси - фото
В Боливию доставлена первая партия Спутник V
В Боливию доставлена первая партия "Спутник V"
Новые правила въезда в Грузию
Новые правила въезда в Грузию
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться