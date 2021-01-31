Акции против ограничений проходят в городах Грузии

Параллельно с Тбилиси активисты и представители оппозиционных политических партий провели акцию протеста в Кутаиси

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. "Люди хотят есть. Это пик" - под таким лозунгом активисты движения "Единая молодежь для Грузии" собрались у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

Они протестуют против действующих в стране ограничений и требуют открытия экономики. На Руставели собрались до ста человек, люди продолжают присоединяться к протестующим.

Активисты принесли на акцию пустой холодильник, чтобы продемонстрировать, что значительной части населения попросту нечего есть.

"Холодильник потерял свою функцию, и так почти в каждой семье. Поэтому моя просьба и призыв будут заключаться в том, чтобы открыть экономику. У них есть время до завтра, 1 февраля", - говорит один из участников акции.

Параллельно с Тбилиси активисты и представители оппозиционных политических партий провели акцию протеста в Кутаиси. Они призывают правительство открыть все отрасли, которые имеют прямое отношение к развитию экономики.

Между тем, если власти до конца рабочего дня 1 февраля не представят конкретный план открытия экономики, представители ресторанов и туристических компаний грозятся неповиновением. Они обещают открыть объекты и возобновить работу, вопреки ограничениям.

В свою очередь правительство периодически проводит встречи с представителями различных сфер бизнеса. Однако по итогам встреч бизнес остается недовольным.

С 1 февраля в крупных городах Грузии, включая столицу, возобновляют работу торговые центры и непродовольственные магазины, а в Аджарии разрешают работу открытых объектов питания.