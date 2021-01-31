Новые лица "Единого национального движения" - партия переживает второе рождение

Председатель партии пообещал, что ЕНД будет стремиться к "большей демократичности, большей открытости, большей включенности"

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Экономика, социальные вопросы и здравоохранение - вот основные направления, на которых будет сосредоточена новая команда "Единого национального движения".

Председатель оппозиционной партии Ника Мелия представил 12 новых ее членов в формате онлайн-презентации.

Среди новых политиков Барбара Джимели (Сулашвили) - гражданка Швейцарии грузинского происхождения, проживающая в стране с 2007 года и работающая в сфере образования. Также были представлены экономисты, политологи и дипломаты.

По словам Мелия, каждый из них сыграет неоценимую роль в строительстве новой Грузии.

"Мы объединились, так как сейчас все мы думаем, что в направлении развития Грузии быстрее всего движется наша команда. Поэтому лучшее будущее для Грузии создается здесь", - сказал Ника Мелия.

По словам председателя партии, впереди граждан ждет много новых сюрпризов от ЕНД.

Ника Мелия был выбран на должность председателя "Единого национального движения" 27 декабря. В день своего избрания он заявил о начале нового этапа в истории крупнейшей оппозиционной партии Грузии.

Мелия пообещал что ЕНД будет стремиться к "большей демократичности, большей открытости, большей включенности".

Председателя ЕНД выбирали посредством онлайн-голосования из двух кандидатов, предложенных политсоветом партии. Ника Мелия получил 64,9% – около 13,5 тысячи голосов. За его единственного конкурента, экс-председателя правительства Аджарии Левана Варшаломидзе проголосовали около 7,3 тысячи человек. Голосование проходило в течение пяти дней. Принять участие в нем мог каждый.