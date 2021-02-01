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Офис партии Гирчи

"Гирчи" просит "Грузинскую мечту" не оставлять оппозицию за парламентом

FB / Girchi
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (259)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210201/250764268/Girchi-prostit-Gruzinskuyu-mechtu-ne-ostavlyat-oppozitsiyu-vne-parlamenta.html

На первом заседании весенней сессии 2 февраля парламент Грузии окончательно решит судьбу 51 депутата от оппозиции, которые официально отказались от мандатов

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" призывает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не лишать депутатских полномочий представителей оппозиции, говорится в заявлении партии.

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Депутатских полномочий парламент собирается досрочно лишить 51 депутата на основе их личных заявлений.  Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейской Грузии" (пять мандатов), "Стратегии Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи". На голосование вопрос будет вынесен на первом заседании весенней сессии 2 февраля.

"Хотим попросить наших коллег из "Грузинской мечты" на деле продемонстрировать желание к сотрудничеству и не поддерживать выдворение своих коллег из парламента. Пусть отложат принятие данного решения и оставят время для дискуссии, чтобы члены парламента и их избиратели осмыслили значение соглашения и риски недоговоренности и чтобы к окончательному раунду переговоров мы пришли с осмыслением этих рисков", - говорится в заявлении партии.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Вошедшая в парламент Грузии оппозиция получила расширенные полномочия

Как отмечено в заявлении, если правящая партия прекратит полномочия коллег, то представители партии "Гирчи", которые попали в парламент по итогам выборов, незамедлительно подадут заявления о прекращении своих полномочий.

"Если, несмотря на нашу искреннюю просьбу, "Грузинская мечта" прекратит полномочия коллег, мы это воспримем как осознанное решение "Грузинской мечты" прекратить переговоры со всей оппозицией, и действующие члены парламента от "Гирчи" незамедлительно подадут заявления о прекращении полномочий", - говорится в заявлении партии.

Для досрочной приостановки депутатских полномочий необходима поддержка 76 депутатов.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть: четыре выходца из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию, и два представителя партии "Граждане". Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.

Темы:
Парламент Грузии (259)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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