"Пришло время для единства" - президент Грузии обратилась к депутатам

Никогда еще оппозиция не была представлена в парламенте Грузии в столь сильном составе и никогда прежде у нее не было столько возможностей, заявила президент

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к депутатам парламента от правящей партии и оппозиции, призвав "исполнить волю избирателей".

На первое заседание весенней сессии выносится вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий депутатов от оппозиции, которые не признают итоги выборов и отказываются работать в парламенте. В повестке дня - лишение полномочий 51 депутата, на основании их личных заявлений. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейской Грузии" (пять мандатов), "Стратегии Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). Также в списке Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи".

Зурабишвили заявила, что по итогам выборов оппозиция никогда еще не была представлена в парламенте Грузии в столь сильном составе - восемь партий получили 60 мест из 150.

"Кризис, вызванный пандемией, требует эффективного, динамичного парламента и делового подхода со стороны всех. Политическое противостояние не отвечает этим сложным вызовам, как внутри страны, так и на международном уровне настало время для единства и солидарности. На этом решающем этапе оппозиция могла бы и должна сыграть большую роль", - сказала президент.

Она обратилась как к парламентскому большинству, так и оппозиционным депутатам и призвала обе стороны к принятию разумного решения, продиктованного интересами Грузии.

"Я призываю обе стороны принять разумное решение, которое будет шагом в интересах страны, а не продиктованным узкими интересами. Оппозицию - задуматься и выполнить задачу, поставленную перед ними их мандатом. Большинству - чтобы не поддались соблазну однопартийного правления, чтобы не приняли преждевременного решения о прекращении мандатов и дали оппозиции время для принятия правильного решения", - отметила Зурабишвили.

"Сегодня на чашу весов поставлено доверие избирателей к партиям и системе", - подчеркнула президент.

Глава государства также напомнила оппозиции, что "они обещали избирателям победу, а не уличные акции".