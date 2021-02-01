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Грузовая автомашина едет по Военно-Грузинской дороге

Нескольких грузинских дальнобойщиков пропустили через иранскую границу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210201/250768401/Neskolko-gruzinskikh-dalnoboyschikov-propustili-cherez-iranskuyu-granitsu.html

К концу прошлой недели на границе Ирана с Азербайджаном оставались около 40 грузинских дальнобойщиков

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Еще несколько трейлеров с грузинскими дальнобойщиками пропустили через границу Ирана с Азербайджаном, информацию распространяет пресс-служба МИД Грузии.

По данным консульства Грузии в Исламской Республике Иран, с иранской стороной ведется интенсивная работа по вопросу пропуска грузинских водителей через границу. 30 января границу покинули водители еще семи грузовиков.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифовым
photo: Government of Georgia / FB
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По данным ведомства, консул Грузии в Исламской Республике Иран Георгий Сахлтхуцишвили провел встречу с директором Департамента транзитных и международных перевозок, в ходе которой обсуждались возможности своевременного возвращения грузинских водителей.

"Примечательно, что представительство Грузии в Исламской Республике Иран поддерживает постоянный контакт с водителями и членами их семей, информировано об их состоянии. Следует отметить, что иранская сторона на прошлой неделе приступила к постепенному пропуску машин, остановленных на границе", - говорится в информации МИД Грузии.

К концу прошлой недели на границе Ирана с Азербайджаном оставались около 40 грузинских дальнобойщиков. Иранская сторона заверила, что все машины поэтапно пропустят через границу.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1717)
Теги:
Иран, МИД Грузии, Грузия


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