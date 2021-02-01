Нескольких грузинских дальнобойщиков пропустили через иранскую границу

К концу прошлой недели на границе Ирана с Азербайджаном оставались около 40 грузинских дальнобойщиков

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Еще несколько трейлеров с грузинскими дальнобойщиками пропустили через границу Ирана с Азербайджаном, информацию распространяет пресс-служба МИД Грузии.

По данным консульства Грузии в Исламской Республике Иран, с иранской стороной ведется интенсивная работа по вопросу пропуска грузинских водителей через границу. 30 января границу покинули водители еще семи грузовиков.

По данным ведомства, консул Грузии в Исламской Республике Иран Георгий Сахлтхуцишвили провел встречу с директором Департамента транзитных и международных перевозок, в ходе которой обсуждались возможности своевременного возвращения грузинских водителей.

"Примечательно, что представительство Грузии в Исламской Республике Иран поддерживает постоянный контакт с водителями и членами их семей, информировано об их состоянии. Следует отметить, что иранская сторона на прошлой неделе приступила к постепенному пропуску машин, остановленных на границе", - говорится в информации МИД Грузии.

К концу прошлой недели на границе Ирана с Азербайджаном оставались около 40 грузинских дальнобойщиков. Иранская сторона заверила, что все машины поэтапно пропустят через границу.