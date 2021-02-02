"Грузинская мечта" не будет лишать мандатов оппозиционных депутатов

По информации "Грузинской мечты", дополнительно еще 20 оппозиционных депутатов хотят войти в парламент

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Парламентское большинство Грузии приняло решение пока не лишать депутатских мандатов ряда оппозиционеров, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге после консультаций с однопартийцами.

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Во вторник стартует весенняя сессия парламента Грузии, первое заседание которого будет посвящено вопросу досрочного лишения депутатских полномочий. До этого в центральном офисе правящей партии состоялось заседание парламентского большинства.

"Парламентское большинство после долгой дискуссии приняло решение на данном этапе воздержаться от прекращения парламентских мандатов 51 оппозиционного депутата. Данное прагматическое решение "Грузинской мечты" основано на нескольких основных мнениях. Радикальная оппозиция с использованием процедурных инструментов пытается осуществить то, что мы называем саботажем парламента", – сказал Кобахидзе

По его словам, правящая партия приняла во внимание тот факт, что депутатов, которые хотят лишиться своих полномочий, на выборах поддержали 39% избирателей.

"Соответственно, мы дали этим депутатам еще одну возможность уважать волю их избирателей, 2/3 которых, как это показали последние социологические исследования, за вход их партий-фаворитов в парламент", – заявил Кобахидзе.

По его информации, дополнительно еще 20 оппозиционных депутатов хотят войти в парламент.

"Однако из-за шантажа и буллинга не могут сделать этот шаг. Соответственно, мы считаем целесообразным дать этим депутатам еще одну возможность для сохранения депутатских мандатов", – заключил Кобахидзе.

В повестке дня парламента Грузии стоит вопрос лишения депутатских полномочий 51 депутата на основе их личных заявлений. Это представители оппозиционного блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейской Грузии" (пять мандатов), "Стратегии Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи".

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть: четыре выходца из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию, и два представителя партии "Граждане", которые сегодня впервые подключились к работе парламенте.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к депутатам парламента от правящей партии не "поддаваться соблазну однопартийного правления" и "дать оппозиции время для принятия правильного решения".