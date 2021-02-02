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Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года

"Депутатские мандаты недорого" – очередная акция протеста у парламента Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (262)
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Участники акции установили у входа в парламент бумажный ларек и "бойко торгуют" депутатскими мандатами. Вокруг усиленный наряд полиции

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Депутатов парламента Грузии, направляющихся на первое заседание весенней сессии, встретили акцией-перформансом активисты молодежного крыла оппозиционной партии "Европейская Грузия".

Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года

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Избранникам народа пришлось шествовать на рабочие места под возгласы "рабы", "изменники".

Одним из основных вопросов повестки дня парламента сегодня – досрочное прекращение депутатских полномочий 51 депутату от оппозиции, которые не признают результатов выборов и отказываются от своих мандатов.

Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года

Участники акции протестуют против однопартийного парламента и осудили тех депутатов-оппозиционеров, которые в последний момент все же решили войти в него.

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© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" не будет лишать мандатов оппозиционных депутатов

Акция малочисленная, но красочная. Участники установили у входа в здание парламента картонный киоск, в котором за символичную цену "продают" парламентские мандаты собственного изготовления. Будка обклеена фотографиями депутатов и надписями "Мандаты недорого", "Тосты Гии Вольского за 2 лари", "Не превращайся в Брута" и т. д.

Кроме того, участники акции поместили в мусорную урну фотографии членов партии "Граждане" Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани, которые изменили свое решение и вошли в парламент, не отказавшись от своих мандатов.

По словам активистов, работа в нынешнем парламенте равносильна измене, так как эти мандаты не представляют волю народа.

Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года

"Сегодняшняя акция-перформанс посвящена сфальсифицированным выборам. Сегодня первое заседание весенней сессии и эта клоунада в парламенте Грузии отражает существующую реальность. И Алеко Элисашвили и другие депутаты, которые войдут в парламент от оппозиционного спектра, окажутся в мусорной урне. Эти мандаты продаются за символичную сумму, они не представляют волю народа, это просто бумажки, у которых нет никакого значения", – сказал журналистам представитель молодежной организации "Европейской Грузии" Цотне Вадачкория.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Европейские социалисты" будут голосовать против лишения депутатских мандатов оппозиции

В повестке дня парламента – лишение полномочий 51 депутата, на основании их личных заявлений. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейской Грузии" (пять мандатов), "Стратегии Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). Также в списке Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи". Однако, как заявил председатель "Грузинской мечты" после заседания большинства, правящая партия решила воздержаться выносить этот вопрос на голосование и дать оппозиции еще время обдумать свое решение.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть: четыре выходца из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию, и два представителя партии "Граждане", которые сегодня впервые подключились к работе парламенте.

Темы:
Парламент Грузии (262)
Теги:
Акция, Парламент Грузии, Грузия


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