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Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

Весенняя сессия парламента Грузии началась с благодарности врачам

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210202/250772655/Vesennyaya-sessiya-parlamenta-Gruzii-nachalas-s-blagodarnosti-vracham-.html

На первом заседании весеннней сессии присуствует 83 депутата парламента, среди которых шесть оппозиционнеров

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Весенняя сессия законодательного органа Грузии десятого созыва официально открылась 2 февраля пленарным заседанием.

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На открытии прозвучал гимн Грузии, а глава парламента Арчил Талаквадзе начал свое выступление с благодарости Минздраву страны за усилия, приложенные в борьбе с коронавирусом.

"От имени парламента я хочу начать вессенюю сессию с благодарности и поблагодарить всех профессионалов здравоохранения и всех врачей, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса. Мы все смогли сделать так, что сегодня эпидситуация в стране улучшилась, и наше общество готовится к открытию социальных, экономических и культурных сфер, и парламент готов этому содействовать", - сказал Талаквадзе.

На первом заседании весенней сессии присуствует 83 депутата парламента, среди которых шесть оппозиционнеров – четверо от партии "Европейские социалисты" и двое от партии "Граждане".

Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Депутатские мандаты недорого" – очередная акция протеста у парламента Грузии

В данный момент депутаты делают заявления перед тем как перейти к обсуждению. Один из основных вопросов повестки дня парламента сегодня – досрочное прекращение депутатских полномочий 51 депутату от оппозиции, которые не признают результатов выборов и отказываются от своих мандатов.

Уже известно, что парламентское большинство, представленное правящей партией  "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", проголосует против лишения депутатских полномочий оппозиционеров. Это решение было принято буквально до начала парламентского заседания по итогам консультаций большинства в центральном офисе партии.

Заседание проходит на фоне малочисленной, но шумной акции протеста. Ее организовани активисты молодежного крыла оппозиционной партии "Европейская Грузия". Они выступают против однопартийного парламента и осудили тех депутатов-оппозиционеров, которые в последний момент все же решили войти в него.

Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста у парламента Грузии 2 февраля 2021 года

В повестке дня парламента Грузии стоит вопрос лишения депутатских полномочий 51 депутата на основе их личных заявлений. Это представители оппозиционного блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейской Грузии" (пять мандатов), "Стратегии Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи".

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть: четыре выходца из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию, и два представителя партии "Граждане", которые сегодня впервые подключились к работе парламенте.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к депутатам парламента от правящей партии не "поддаваться соблазну однопартийного правления" и "дать оппозиции время для принятия правильного решения".



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