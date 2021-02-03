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Встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахария с послом Индии

Индия открывает посольство в Грузии

photo: Government og Georgia / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (148)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210203/250781410/Indiya-otkryvaet-posolstvo-v-Gruzii-.html

Индия также выражает готовность заключить с Грузией соглашение о свободной торговле и активизировать с ней экономические связи

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Индия открывает посольство в Тбилиси и планирует подписать с Грузией договор о свободной торговле – эти вопросы обсуждали на встрече премьер-министр Грузии Георгий Гахария с послом Республики Индия Кашаном Ден Дюалем, сообщает пресс-служба администрации правительства.

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Грузинская сторона приветствовала решение Индии открыть посольство, поскольку отношения между двумя странами обретают все более динамичный характер.

"Особое внимание на встрече было уделено дальнейшему углублению торгово-экономических отношений между двумя странами, что внесет существенный вклад в заключение соглашения о свободной торговле", – говорится в сообщении пресс-службы.

Посол подтвердил готовность Республики Индия активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле.

По данным администрации, соответствующее технико-экономическое обоснование уже завершено, и в ближайшее время состоится первый раунд переговоров между двумя странами, которые были сорваны пандемией.

Грузия и Индия установили дипломатические отношения в 1992 году.

Грузия уже заключила соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Кроме того, идет обсуждение возможности подписания подобных соглашений с Японией, США и Великобританией.

 

Темы:
Правительство Грузии (148)
Теги:
Правительство Грузии, Индия, Грузия


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