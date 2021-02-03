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Миссия ООН определилась с направлениями работы в Грузии на ближайшие четыре года

© CC0 / Pixabay
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210203/250782874/Missiya-OON-opredelilas-s-napravleniyami-raboty-v-Gruzii-na-blizhayshie-chetyre-goda.html

Среди приоритетных направлений, выбранных Программой развития ООН для работы в Грузии, – обеспечение социального равенства и справедливости, региональное развитие, вопросы экологии и решение социальных проблем вынужденно переселенных лиц

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Исполнительный совет Программы развития ООН (UNDP) в рамках первой регулярной сессии утвердил программный документ (Country Programme Document) деятельности UNDP в Грузии в 2021-2025 годах.

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По данным Первого канала, документ включает четыре приоритетных направления: улучшение управления для обеспечения равенства и справедливости; сохранение зеленой, чистой и устойчивой к изменению климата окружающей среды; развитие потенциала регионов и улучшение жилищных условий пострадавшего от конфликта населения.

На заседании исполнительного совета с заявлением выступил постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе, который отметил, что Программный документ (CPD) полностью соответствует национальным приоритетам развития и способствует реализации страной повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года.

Флаги Грузии и Евросоюза на площади Европы в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Имнадзе поблагодарил UNDP за ее вклад в укрепление демократических процессов и экономического развития в Грузии, а также за помощь в борьбе с пандемией.

Кроме того, Имнадзе подтвердил готовность грузинской стороны продолжать тесное сотрудничество с UNDP.

UNDP – одно из крупнейших агентств ООН. Представительство открыто в Грузии с 1993 года. Основная цель – способствовать демократическому развитию страны в тесном сотрудничестве с национальными и международными партнерами. Деятельность охватывает четыре основных направления: демократическое управление, экономическое развитие, охрана окружающей среды и энергетика, предотвращение кризисов и посткризисная реабилитация.



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