Миссия ООН определилась с направлениями работы в Грузии на ближайшие четыре года

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Исполнительный совет Программы развития ООН (UNDP) в рамках первой регулярной сессии утвердил программный документ (Country Programme Document) деятельности UNDP в Грузии в 2021-2025 годах.
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По данным Первого канала, документ включает четыре приоритетных направления: улучшение управления для обеспечения равенства и справедливости; сохранение зеленой, чистой и устойчивой к изменению климата окружающей среды; развитие потенциала регионов и улучшение жилищных условий пострадавшего от конфликта населения.
На заседании исполнительного совета с заявлением выступил постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе, который отметил, что Программный документ (CPD) полностью соответствует национальным приоритетам развития и способствует реализации страной повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года.
Имнадзе поблагодарил UNDP за ее вклад в укрепление демократических процессов и экономического развития в Грузии, а также за помощь в борьбе с пандемией.
Кроме того, Имнадзе подтвердил готовность грузинской стороны продолжать тесное сотрудничество с UNDP.
UNDP – одно из крупнейших агентств ООН. Представительство открыто в Грузии с 1993 года. Основная цель – способствовать демократическому развитию страны в тесном сотрудничестве с национальными и международными партнерами. Деятельность охватывает четыре основных направления: демократическое управление, экономическое развитие, охрана окружающей среды и энергетика, предотвращение кризисов и посткризисная реабилитация.