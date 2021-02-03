Посол ЕС оценил решение "Грузинской мечты" не лишать мандатов оппозицию

У дипломата все еще есть надежда, но слабая, что правящая партия и оппозиция смогут пойти на уступки и сделают конкретные шаги навстречу друг другу

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель считает, что не лишать депутатских полномочий представителей оппозиции является правильным шагом со стороны правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Шанс возобновить диалог еще есть - посол ЕС в Грузии>>

По решению большинства, парламент Грузии во вторник провалил вопрос о лишении депутатских полномочий 51 представителя оппозиции. Как отметил Харцель, вчерашнее решение законодательного органа является предпосылкой для продолжения диалога.

"Вчерашнее решение не означает обязательного повышения шансов на достижение. Мы все еще ждем того волшебного пространства, где все стороны смогут достичь договоренности. Как известно, несмотря на вчерашнее решение, большая часть оппозиции продолжает бойкот. Я буду честен и скажу, что мы все еще сталкиваемся с трудностями, когда ни одна из сторон не предпринимает конкретных шагов, которые убедили бы нас в том, что возможно достичь соглашения, над которым мы работаем в качестве посредников", - заявил Харцель.

Вместе с тем дипломат выразил сомнение в "полезности диалога" после тупиковой ситуации.

Большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты в результате парламентских выборов 2020 года, объявили их фальсифицированными и написали заявления об отказе от депутатских полномочий и аннулировали в ЦИК свои партийные списки.

Для того, чтобы урегулировать политический кризис, посольства США и ЕС организовали переговоры между сторонами.

Однако после пяти раундов переговоры зашли в тупик, поскольку "Грузинская мечта" отказалась признать выборы фальсифицированными и назначать новые. В качестве компромисса правящая партия соглашается лишь реформировать избирательную систему и расследовать легитимность парламентских выборов 31 октября в рамках следственной комиссии.

Сейчас в парламенте большая часть оппозиционного крыла пустует, заняты лишь шесть из 60 кресел. Вопреки бойкоту в высший законодательный орган вошли четыре депутата, отколовшихся от "Альянса патриотов Грузии", а также два представителя партии "Граждане".