Акция и потасовка у резиденции президента Грузии: есть задержанные

По мнению "Грузинского марша", именно президент Грузии виновата в том, что Азербайджан контролирует часть монастыря Давид-Гареджи

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Акция ультранационалистической партии "Грузинский марш" у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили завершилась арестами и противостоянием с полицией, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Около сотни представителей партии прибыли к резиденции президента в центре Тбилиси после того, как посетили монастырский комплекс Давид-Гареджи. По словам председателя партии Сандро Брегадзе, накануне партия обратилась к президенту с просьбой о встрече.

"Зурабишвили говорит, что она избранный народом президент. Поэтому мы хотим, чтобы наши представители вошли к президенту Грузии и обсудили важные вопросы, в том числе вопрос Давид-Гареджи….Мы хотим, чтобы она начала принимать решение", - сказал лидер партии Сандро Брегадзе.

По мнению "Грузинского марша" именно президент Грузии виновата в том, что Азербайджан на данный момент контролирует часть монастыря.

После того, как президент Грузии отказалась от встречи, участники акции дали ей определенное время, а после этого попытались приблизится к резиденции президента, чтобы войти самовольно в здание администрации.

Этому помешала полиция и между участниками акции и правоохранителями началась потасовка, в результате которой были задержаны несколько человек.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.