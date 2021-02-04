Лидер партии "Лело" призывает к "большому национальному примирению"

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Все противостоящие политические силы должны договориться по основным принципам и прийти к большому национальному примирению, говорится в заявлении, которое распространил лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

Когда бойкотирующие парламент Грузии депутаты останутся без мандатов?>>

Политический кризис, начавшийся в июне прошлого года, обострился после парламентских выборов 31 октября 2020 года, когда "Грузинская мечта" смогла сохранить власть и получила 90 мест в парламенте Грузии. Результаты выборов не признала легитимными практически ни одна из участвующих в них оппозиционных сил.

"Все противостоящие политические силы должны согласовать основные принципы и главные ценности! Грузинский дух, традиция, культура должны быть отправной точкой и основой основ. Необходимо провести внеочередные парламентские выборы, реформировать судебную систему, создать сильную экономическую команду, восстановить функцию страны, мобилизовать все интеллектуальные силы, гражданское общество и должно состояться большое национальное примирение!" – пишет Хазарадзе на своей странице в соцсети Facebook.

Большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты по итогам выборов 2020 года, объявили их фальсифицированными и написали заявления о снятии с себя депутатских полномочий и аннулировали в ЦИК свои партийные списки.

Для того, чтобы урегулировать политический кризис, посольства США и ЕС организовали переговоры между сторонами.

Однако после четырех раундов переговоры зашли в тупик, поскольку "Грузинская мечта" отказалась признать выборы фальсифицированными и назначать новые. В качестве компромисса правящая партия соглашается лишь реформировать избирательную систему и расследовать легитимность парламентских выборов 31 октября в рамках следственной комиссии.

Сейчас в парламенте большая часть оппозиционного крыла пустует, заняты лишь шесть из 60 кресел. Вопреки бойкоту, в высший законодательный орган вошли четыре депутата, отколовшихся от "Альянса патриотов Грузии", а также два представителя партии "Граждане".

О партии Хазарадзе

"Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – владельцами одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело. Они обвиняются в отмывании через TBC Bank около 17 миллионов долларов. Бизнесмены расценили этот шаг властей как политическое преследование. Дело все еще находится в суде.

По итогам парламентских выборов, которые состоялись в стране 31 октября 2020 года, дебютант выборов – "Лело для Грузии", смогла получить четыре депутатских мандата. Однако вместе с другими оппозиционными партиями, не признавшими результаты выборов, официально отказалась входить в парламент.