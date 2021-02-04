В Грузии с 8 февраля транспорт заработает повсеместно

С понедельника на улицах Тбилиси, Кутаиси и Рустави, где в отличие от других больших городов, сохранялись ограничения на работу общественного транспорта, появятся автобусы и микроавтобусы, а в столице заработает метро

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. С понедельника, 8 февраля в Грузии повсеместно заработает общественный транспорт, об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария в четверг перед началом заседания правительства.

"С понедельника, 8 февраля, в Грузии в полном масштабе заработает муниципальный транспорт, а это значит, что муниципальный транспорт заработает и в Тбилиси, и Рустави, и в Кутаиси – метро, автобусы и микроавтобусы. Кроме того, с 8 февраля с понедельника полностью заработают рынки", - сказал премьер.

Однако, как отметил Гахария, ограничения на работу транспорта сохраняются на субботу и воскресенье.

"Дальнейшее смягчение ограничений после 15 февраля и ускорение смягчения этих ограничений будет рассмотрено через неделю. На следующем заседание правительства мы сможем сказать нашим гражданам, какие ограничения будут сняты" - отметил Гахария.

Правительство обещало снимать или смягчать ограничения по мере того, как будет улучшатся эпидемиологическая ситуация в стране.