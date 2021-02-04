Администрацию правительства Грузии возглавит Каха Кемоклидзе. Что о нем известно?

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Администрацию правительства Грузии возглавит Каха Кемоклидзе, сообщил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства в четверг.

Глава администрации правительства Грузии покинула пост>>

Должность руководителя администрации правительства стала вакантной в ноябре прошлого года, после того, как Натия Мезвришвили приняла решение покинуть публичную службу. Мезвришвили ушла, поработав на этом посту чуть больше года.

"Кемоклидзе работает в нашей команде много лет, он является одним из самых достойных государственных служащих. Долгие годы служил своей стране и команде, у него большой опыт... В последнее время Каха является начальником аппарата национальной безопасности. Он принимал участие в важных для страны событиях, таких как Женевские переговоры, встречи IPRM. У него достаточно знаний, чтобы руководить эффективной работой государственной администрации", – сказал Гахария.

Кемоклидзе является начальником аппарата Совета национальной безопасности с июля 2019 года.

Он начал свою карьеру в 2011 году с должности старшего аналитика по вопросам безопасности в отделе анализа и координации Информационно-аналитического управления министерства внутренних дел. Далее он продвигался по карьерной лестнице и занимал различные позиции в силовом ведомстве страны. В 2018 году он возглавил Информационно-аналитический департамент МВД.



Кроме того, с июня 2012 года по апрель 2018 года он был спецпредставителем МВД, а позже и СГБ, на Женевских международных дискуссиях и главным переговорщиком от центральных властей на встречах группы Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM).