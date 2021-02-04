12:20 04 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9834
  • 100 RUB4.3576
  • USD3.3140
Поиск
Правительственная администрация. Канцелярия правительства

Администрацию правительства Грузии возглавит Каха Кемоклидзе. Что о нем известно?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210204/250792112/Administratsiyu-pravitelstva-Gruzii-vozglavit-Kakha-Kemoklidze-Chto-o-nem-izvestno.html

Кемоклидзе был начальником аппарата Совета национальной безопасности Грузии

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Администрацию правительства Грузии возглавит Каха Кемоклидзе, сообщил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства в четверг.

Глава администрации правительства Грузии покинула пост>>

Должность руководителя администрации правительства стала вакантной в ноябре прошлого года, после того, как Натия Мезвришвили приняла решение покинуть публичную службу. Мезвришвили ушла, поработав на этом посту чуть больше года.

"Кемоклидзе работает в нашей команде много лет, он является одним из самых достойных государственных служащих. Долгие годы служил своей стране и команде, у него большой опыт... В последнее время Каха является начальником аппарата национальной безопасности. Он принимал участие в важных для страны событиях, таких как Женевские переговоры, встречи IPRM. У него достаточно знаний, чтобы руководить эффективной работой государственной администрации", – сказал Гахария.

Кемоклидзе является начальником аппарата Совета национальной безопасности с июля 2019 года.

Он начал свою карьеру в 2011 году с должности старшего аналитика по вопросам безопасности в отделе анализа и координации Информационно-аналитического управления министерства внутренних дел. Далее он продвигался по карьерной лестнице и занимал различные позиции в силовом ведомстве страны. В 2018 году он возглавил Информационно-аналитический департамент МВД.

Кроме того, с июня 2012 года по апрель 2018 года он был спецпредставителем МВД, а позже и СГБ, на Женевских международных дискуссиях и главным переговорщиком от центральных властей на встречах группы Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM).



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Солдаты в ратуше Янгона, Мьянма
Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу
Памяти сэра Тома: как британский полковник спас тысячи жизней - видео
Памяти сэра Тома: как британский полковник спас тысячи жизней - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться