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Член оппозиционной партии Граждане Леван Иоселиани

Депутат от партии "Граждане" стал вице-спикером парламента Грузии

photo: Levan Ioseliani / FB
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (265)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210204/250795082/Deputat-ot-partii-Grazhdane-stal-vitse-spikerom-parlamenta-Gruzii.html

Леван Иоселиани - второй депутат от оппозиции, который избран заместителем председателя парламента. До этого вице-спикером стал представитель "Европейских социалистов" Автандил Энукидзе

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Член оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани занял должность вице-спикера парламента Грузии.

За его кандидатуру проголосовали 87 депутатов.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Вошедшая в парламент Грузии оппозиция получила расширенные полномочия

Иоселиани был избран на пост вице-спикера законодательного органа по квоте оппозиции. Ранее заместителем председателя парламента от оппозиции стал депутат от партии "Европейские социалисты" Автандил Энукидзе. Таким образом, из шести оппозиционных депутатов двое заняли высшие посты в спикерате.

Партия Элисашвили "Граждане" на выборах 2020 года набрала 25,5 тысячи голосов и получила два мандата в парламенте.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть: четыре выходца из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою партию "Европейские социалисты", и два представителя партии "Граждане".

Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, находятся в режиме бойкота и отказываются от своих мандатов.

Темы:
Парламент Грузии (265)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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