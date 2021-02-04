Депутат от партии "Граждане" стал вице-спикером парламента Грузии

Леван Иоселиани - второй депутат от оппозиции, который избран заместителем председателя парламента. До этого вице-спикером стал представитель "Европейских социалистов" Автандил Энукидзе

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Член оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани занял должность вице-спикера парламента Грузии.

За его кандидатуру проголосовали 87 депутатов.

Иоселиани был избран на пост вице-спикера законодательного органа по квоте оппозиции. Ранее заместителем председателя парламента от оппозиции стал депутат от партии "Европейские социалисты" Автандил Энукидзе. Таким образом, из шести оппозиционных депутатов двое заняли высшие посты в спикерате.

Партия Элисашвили "Граждане" на выборах 2020 года набрала 25,5 тысячи голосов и получила два мандата в парламенте.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть: четыре выходца из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою партию "Европейские социалисты", и два представителя партии "Граждане".

Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, находятся в режиме бойкота и отказываются от своих мандатов.