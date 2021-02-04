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Батуми - крупная акция протеста. Архивное фото

Оппозиция снова протестует: в Батуми объявлена бессрочная акция

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (257)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210204/250797711/Oppozitsiya-snova-protestuet-v-Batumi-obyavlena-bessrochnaya-aktsiya.html

В Батуми опять неспокойно - оппозиция вышла на акцию, требуя отставки председателя правительства Аджарии и досрочных выборов

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Представители оппозиции объявили бессрочную акцию у Дома правительства Аджарии в Батуми с требованием внеочередных выборов и отставки главы автономии Торнике Рижвадзе.

Акция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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На акции собрались несколько десятков человек, в основном активисты "Национального движения". После нескольких часов стояния им удалось встретиться с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, однако встреча, которая длилась больше часа, закончилась безрезультатно.

После встречи участники акции заявили, что будут продолжать акцию.

"Мы приняли решение, что отсюда не уйдем. Мы не дадим им свободно передвигаться. Будет пикетирование. Сюда никто не зайдет и не выйдет. Торнике Рижвадзе не является председателем нашего правительства, мы его не выбирали", - сказал один из участников акции.

Акции в Батуми продолжаются с 31 октября. Оппозиция протестует против результатов парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии, считая их сфальсифицированными.

При этом большинство избранных в Верховный совет Аджарии оппозиционных депутатов также не принимает участия в работе совещательного органа, как и их коллеги, избранные депутатами парламента Грузии.

На месте акции мобилизована полиция.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (257)
Теги:
Оппозиция, Акция, Батуми, Грузия


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