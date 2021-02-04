Как парламентская комиссия будет расследовать нарушения на выборах

Оппозиционные депутаты парламента требуют участия в комиссии трех партий, представители которых отказались от депутатских мандатов

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Парламент Грузии создает следственную комиссию для выявления нарушений на парламентских выборах, однако кто будет в ней работать пока не решено.

На сегодняшний день оппозицию на заседаниях парламента представляют две партии – "Граждане" и не участвовавшая в выборах партия "Европейские социалисты". Последнюю создали четыре человека, отколовшиеся от партии "Альянс патриотов", который отказался от мандатов в январе этого года. Представители остальных оппозиционных партий в работе парламента не участвуют.

Предложение власти

Создание следственной комиссии является одним из обещаний правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая пообещала назначить повторные выборы если разница в результатах будет 1%.

"Если допустить, что выборы были сфальсифицированы, установить разницу в 1% будет легко", - сказал лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

В свою очередь другой представитель "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили считает, что комиссия окончательно снимет вопросы по выборам.

"Из-за фактов забрасывания в урну бюллетеней и других нарушений, которые были зафиксированы на камеры, создается следственная комиссия и каждый подобный факт будет там рассматриваться. А чтобы это не было поверхностно я призываю оппозицию войти в парламент и принять участие в работе комиссии", - сказал Папуашвили.

Бунт на корабле

А пока правящая партия пытается уговорить ту часть оппозиции, которая отказывается входить в парламент, представители партии "Граждане" подняли бунт внутри парламента.

"Мы примем участие в работе комиссии только в том случае, если в ней примут участие представители трех оппозиционных партий, у которых были свои наблюдатели на всех избирательных участках – "Альянс патриотов Грузии", "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия". У них были свои официальные представители на всех 3,8 тысячах участках", - сказал Элисашвили.

По его словам, без присутствия на комиссии представителей этих трех партий, "Граждане" в работе комиссии участвовать не будут.

Ответ оппозиции

Между тем оппозиционные партии не собираются участвовать в работе следственной комиссии.

"Все это время председатель ЦИК Тамар Жвания и ее команда переписывали результаты выборов. Единственное наше доказательство – жалобы написанные нашими представителями, и сейчас единственный выход – это соглашение о назначении досрочных выборов", - сказал представитель "Нацдвижения" Леван Бежашвили.

Не собирается участвовать в этом и партия "Европейская Грузия".

"Это фарс. "Европейская Грузия" и остальная оппозиция в нем участие принимать не будет", - сказал представитель партии Леван Тархнишвили.

Отказываются от участия в комиссии и другие партии. А вот исполнительный секретарь "Альянса патриотов Грузии" Гоча Тевдорадзе призвал Элисашвили не искать причины и работать с "Грузинской мечтой".

"Элисашвили уже искал и нашел причину войти в парламент и исполнил свою мечту. Сейчас, он скорее всего тоже найдет причину войти в состав комисии, вне зависимости, что решит оппозиция, в том числе "Альянс патриотов". Эта комиссия служит лишь тому, чтобы "узаконить" "Грузинскую мечту", - сказал Тевдорадзе.

Между тем, параллельно с работой комиссии правящая партия начала работу с партией "Граждане" над избирательной реформой, которая должна быть инициирована до 1 марта.

Среди против новшеств, реформа подразумевает усиление защиты индентификации личности на выборах.