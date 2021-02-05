Председатель "Нацдвижения" не собирается подчиняться прокуратуре Грузии

Ника Мелия отказывается платить залог за свою свободу и советует прокуратуре обращаться в парламент за разрешением на его арест

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Депутат парламента Грузии и председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия не собирается платить залог и предлагает прокуратуре обратиться к парламенту за санкцией на его арест.

Лидеру главной оппозиционной партии Грузии дана дополнительная неделя для выплаты залога>>

Генеральная прокуратура Грузии дала в пятницу Нике Мелия неделю для выплаты залога в 40 тысяч лари (12 тысяч долларов), пригрозив в случае неуплаты сменой меры пресечения на заключение под стражу. Однако Мелия является депутатом, и арестовать его возможно только с разрешения парламента.

"Я не буду платить, и вы не сможете меня задержать. В течение двух месяцев мы - я и представители всей оппозиции - просим снятия с нас (депутатских) полномочий. Прокуратура Шотадзе-Парцхаладзе (нынешний и бывший Генпрокуроры Грузии) дала мне срок неделю, что дальше делать, они прекрасно знают, так как делали это уже не раз", - сказал Мелия на брифинге.

Мелия обвиняется в руководстве и участии в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года. Теперь парламенту Грузии уже во второй раз придется принимать решение о лишении Мелия депутатской неприкосновенности и полномочий для решения суда.

Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после в июле Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд тогда не удовлетворил ходатайства прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре 2020 года после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили на 10 тысяч размер залога.