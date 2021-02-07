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Хатия Деканоидзе Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года

Оппозиционные депутаты парламента в Грузии отказываются заполнять декларации

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (267)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210207/250814457/Oppozitsionnye-deputaty-parlamenta-v-Gruzii-otkazyvayutsya-zapolnyat-deklaratsii.html

Оппозиционные депутаты с декабря прошлого года просят лишить их мандатов в знак протеста против фальсификации выборов. И сейчас, в случае незаполнения декларации, им грозит штраф

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Оппозиционные депутаты, которые с декабря требуют лишить их полномочий, отказываются заполнять имущественные декларации в знак протеста.

Вахтанг Хмаладзе
Photo: courtesy of Informational and political portal "Kvira"
Хмаладзе: даже в случае прогулов депутатов парламент может не лишать их мандатов

Имущественную декларацию в начале года заполняют все грузинские чиновники, начиная от премьер-министра, заканчивая сотрудниками мэрии, и депутаты парламента не исключение. В случае незаполнения декларации, чиновнику грозит штраф и даже уголовное наказание.

"Я не собираюсь заполнять декларацию, потому что я написала заявление о снятии полномочий. Если кого-то интересуют мои имущество и финансы, я готова всем журналистам показать документы, скрывать мне нечего", - написала депутат от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе на своей странице в соцсети Facebook.

Не собирается заполнять свою декларацию и депутат от партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.

"Это полное сумасшествие. Я написал заявление, что не хочу быть членом парламента. Потом президент Грузии, посол ЕС и мои бывшие однопартийцы просят лидеров "Грузинской мечты" (не лишать меня мандатов - ред.), и они так и делают. Они силой хотя меня оставить в парламенте и теперь говорят заполнить декларацию, иначе тебя привлекут к уголовной ответственности", - сказал Джапаридзе в обращении на своей странице в соцсети Facebook.

Оппозиционные депутаты с декабря прошлого года просят лишить их мандатов в знак протеста против фальсификации выборов. Парламент Грузии во вторник принял решение отказать оппозиции в лишении мандатов и дал им время до конца весенней сессии, когда это произойдет автоматически, так как депутаты не посещают заседаний.

Однако привлечь к уголовной ответственности депутатов возможно только после снятия полномочий.

Темы:
Парламент Грузии (267)


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