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Сотрудники полиции в ходе операции по устранению беспорядков на улицах Батуми

Полиция задержала несколько участников ночного шествия в Батуми

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (823)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210207/250819199/Politsiya-zaderzhala-neskolko-uchastnikov-nochnogo-shestviya-v-Batumi.html

Полиция утверждает ,что митингующие не подчинились требованиям правоохранителей, а активисты "Нацдвижения" считают, что задержания были незаконными

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В ходе протестного шествия в Батуми (Аджария) по аллее Героев полиция задержала несколько митингующих.

Митингующие проводили шествие в знак солидарности с акцией протеста, которая проходила в те же минуты в Тбилиси против действия ограничения на передвижение, так называемого "комендантского часа".

Шествие против ковид-ограничений по проспекту Руставели 6 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Молодежь в Тбилиси устроила марш неповиновения в комендантский час

По информации Первого канала, полиция потребовала остановить шествие, в результате произошли столкновения между протестующими и патрульными.

Известно, что среди задержанных активисты партии "Единое национальное движение". Как пояснили в полиции Аджарии, со стороны митингующих последовало неподчинение требованиям правоохранителей. Другие активисты "Нацдвижения" утверждают, что задержания были незаконными.

Всего, по данным МВД Грузии, было задержано 11 человек, из которых двое позднее были отпущены. Все задержанные оштрафованы за несоблюдение "комендантского часа".

Несколько десятков молодых людей под звуки барабанов с воздушными шарами устроили шествие по центральным улицам Тбилиси во время действия ограничений на передвижение. Часть участников марша надели цветные маски, часть – держала цветные воздушные шары. Главным требованием протестующих являлось снятие ограничений, в том числе ограничения на передвижение с 21:00 до 05:00.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (823)
Теги:
Единое Нацдвижение, Акция, Батуми, Грузия


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