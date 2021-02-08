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Забастовка сотрудников тбилисского метрополитена - депутат Бека Нацвлишвили

И один в поле воин – Бека Нацвлишвили ушел из партии "Наша Грузия - Альянс солидарности"

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Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (259)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210208/250828637/I-odin-v-pole-voin---Beka-Natsvlishvili-ushel-iz-partii-Nasha-Gruziya---Alyans-solidarnosti.html

Партия "Наша Грузия - Альянс солидарности" была создана в прошлом году бывшими депутатами парламента от правящей партии

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Экс-депутат парламента Грузии Бека Нацвлишвили покинул партию "Наша Грузия - Альянс солидарности".

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© Sputnik / STRINGER
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Чтобы заниматься политикой необязательно представлять какую-то партию. Если человек публично борется против несправедливости и за лучшее будущее страны, то не важно он это делает от имени партии или сам, заявляет политик.

"У партии "Наша Грузия - Альянс солидарности" есть огромный потенциал, и она скажет важное слово в грузинской политике. Именно с этой верой я оставляю партию в руках моих друзей и достойных людей… Я ухожу из партии, но продолжаю борьбу за социальную справедливость и равноправие, в том числе за минимальную зарплату, достойные условия работы, прогрессивные налоги, за государственную жилищную политику, справедливую энергополитику", – говорится в заявлении Нацвлишвили.

Оппозиционная партия "Наша Грузия - Альянс солидарности" была создана 7 июня 2020 года бывшими членами правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", покинувшими ее в конце 2019 года. Ее ядро составляли депутаты парламента Мариам Джаши, Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе и Бека Нацвлишвили, а также член сакребуло (горсовет) Тбилиси Джаба Джишкариани. В ноябре 2020 года о своем уходе из партии заявил Гедеван Попхадзе.

На прошедших парламентских выборах партии достался номер "19". "Наша Грузия - Альянс солидарности" не набрал достаточного количества голосов избирателей и осталась за пределами парламента десятого созыва.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (259)
Теги:
Оппозиция, Политика, Грузия


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