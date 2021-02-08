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Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

Тея Цулукиани возвращается в правительство Грузии?

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (260)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210208/250829369/Teya-Tsulukini-vozveschaetsya-v-pravitelstvo-Gruzii.html

Депутатский век Цулукиани оказался недолог – она опять займет министерское кресло, но на этот раз вместо юстиции будет курировать культуру и спорт

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии возглавит экс-министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

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Информацию об этом подтвердила депутат парламента Майя Менагаришвили.

"Насколько мне известно, планируется", – заявила Менагаришвили журналистам.

В конце января премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что министерство образования, науки, культуры и спорта делится на два самостоятельных ведомства – образование и науки, а также культуры, спорта и молодежи.

Министерство культуры и спорта Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Молодежь, культура и спорт – в Грузии формируется новое министерство

Постановление об изменении структуры правительства, по словам Гахария, уже подготовлено.

Как отметил премьер, Агентство молодежи, которое до этого функционировало под контролем государственной администрации, после постановления станет частью министерства культуры, спорта.

Что касается Цулукиани, то на данный момент она является депутатом парламента и занимает должность председателя парламентского комитета образования, науки и культуры.

Цулукиани была самым опытным министром в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (260)
Теги:
Тея Цулукиани, Парламент Грузии, Правительство Грузии, Грузия


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