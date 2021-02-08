Тея Цулукиани возвращается в правительство Грузии?

Депутатский век Цулукиани оказался недолог – она опять займет министерское кресло, но на этот раз вместо юстиции будет курировать культуру и спорт

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии возглавит экс-министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

Предвидится ли кадровая ротация в правительстве Грузии?>>

Информацию об этом подтвердила депутат парламента Майя Менагаришвили.

"Насколько мне известно, планируется", – заявила Менагаришвили журналистам.

В конце января премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что министерство образования, науки, культуры и спорта делится на два самостоятельных ведомства – образование и науки, а также культуры, спорта и молодежи.

Постановление об изменении структуры правительства, по словам Гахария, уже подготовлено.

Как отметил премьер, Агентство молодежи, которое до этого функционировало под контролем государственной администрации, после постановления станет частью министерства культуры, спорта.

Что касается Цулукиани, то на данный момент она является депутатом парламента и занимает должность председателя парламентского комитета образования, науки и культуры.

Цулукиани была самым опытным министром в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.