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Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - урна и бюллетени

Кто готов войти в состав комиссии по расследованию нарушений на выборах в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (268)
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Комиссия будет создана через две недели после принятия постановления, но пока в нее готовы войти представители только двух оппозиционных партий

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани заявляет, что готов подключиться к работе временной следственной комиссии для выявления нарушений на парламентских выборах 31 октября 2020 года.

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Создание следственной комиссии является одним из обещаний правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" оппозиции. Большинство пообещало выполнить требование оппозиции и назначить повторные парламентские выборы, если погрешность в подсчете голосов составит хотя бы 1%.

"Почему оппозиция не хочет включиться, об этом вы должны их спросить их. Мы хотим, чтобы они включились, и чтобы вместе с ними мы смогли доказать то, о чем мы говорим вот уже столько времени. У нас не было наблюдателей на выборах, и нам ("Гражданам") будет сложно за всех взять на себя весь груз доказательств фальсификации выборов в рамках следственной комиссии", – заявил Иоселиани.

Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По его словам, у партии "Граждане" были представители в районе Сабуртало в Тбилиси, где были зафиксированы значительные нарушения.

"К этому добавились заявления остальных партий о том, что ситуация везде была аналогичная и у нас не было никаких оснований им не верить. Но мы говорим – давайте докажем все это в рамках следственной комиссии. Принесите те доказательства, которых вы представили в суде и рассматривать которые суд отказался", – отметил Иоселиани.

Оппозиция не согласна с принципом комиссии, заявляя, что контролируемые "Грузинской мечтой" администрации уже "подчистили" неточности и подсчет ничего не даст. Также они утверждают, что результаты не показывают нарушений в ходе выборов и во время предвыборной кампании, когда правящая партия использовала административный ресурс.

"Уже сегодня, когда Центральная избирательная комиссии сделала все, чтобы стереть горячие следы и факты фальсификации, исправила и привела все в соответствие, естественно, все теряет смысл. Разрешить существующий политический кризис смогут только досрочные парламентские выборы", – заявил один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили.

Парламент Грузии десятого созыва. Кулуары. Представители правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
Как парламентская комиссия будет расследовать нарушения на выборах

Проект постановления о создании временной следственной комиссии обсужден и одобрен сегодня на заседании бюро парламента.

Для создания комиссии необходима поддержка 50 депутатов. Комиссия должна быть создана через две недели после принятия постановления. Квоты в ней распределит комитет по процедурным вопросам и правилам.

Что касается председателя комиссии, то большинство проведет политические консультации по кандидатуре.

На сегодняшний день оппозицию в парламенте представляют две партии – "Граждане" и созданная уже после выборов партия "Европейские социалисты". Последнюю создали четыре депутата, баллотирующиеся по спискам "Альянс патриотов", партии, которая отказалась от депутатских мандатов. Представители остальных оппозиционных партий в работе парламента не участвуют.

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Парламент Грузии (268)


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