16:43 08 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск
Депутат парламента от правящей партии Грузинская мечта-демократическая Грузия Леван Коберидзе

Разошлись во взглядах - политик рассказал, почему ушел из партии "Лело для Грузии"

photo: Levan Koberidze / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (261)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210208/250830909/Razoshlis-vo-vzglyadakh---politik-rasskazal-pochemu-ushel-iz-partii-Lelo-dlya-Gruzii.html

Леван Коберидзе вслед за "Грузинской мечтой" разочаровался и в новой для себя партии, "Лело" не стала для него той политической силой, в которой он видит свое место

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Причиной своего ухода из оппозиционной партии "Лело для Грузии" Леван Коберидзе называет расхождение во взглядах с соратниками.

Мамука Хазарадзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Лидер партии "Лело" призывает к "большому национальному примирению"

Как заявил Коберидзе журналистам, основным требованием значительной части населения на парламентских выборах было потеснить "Грузинскую мечту" на политической арене, но не допустить возвращения к власти "Единого национального движения", чего так и не удалось сделать.

Коберидзе отмечает, что все его силы были направлены на создание новой силы на биполярном политическом поле.

"Мое участие в выборах вместе с "Лело" было частью этой попытки. Однако, на мой взгляд, мы столкнулись с другой реальностью, которая привела к окончательному решению выйти из партии", - сказал Коберидзе.

Леван Коберидзе присоединился к партии "Лело", основанной банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, в августе 2020 года. На парламентских выборах Коберидзе боролся за депутатский мандат в качестве мажоритарного кандидата в Вакийском районе Тбилиси.

Ранее в 2016 году он стал депутатом парламента от "Грузинской мечты". 1 мая 2019 года Коберидзе покинул ряды правящей партии и продолжил свою парламентскую деятельность в качестве независимого депутата, а затем вступил в "Лело".

Темы:
Политическая жизнь Грузии (261)
Теги:
Лело для Грузии, Политика, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
Как Грузия выиграла у России и завоевала Кубок европейских наций - фото
В столице Грузии восстановлено движение общественного транспорта - видео
В Тбилиси возобновил работу общественный транспорт - видео
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться