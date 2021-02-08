Разошлись во взглядах - политик рассказал, почему ушел из партии "Лело для Грузии"

Леван Коберидзе вслед за "Грузинской мечтой" разочаровался и в новой для себя партии, "Лело" не стала для него той политической силой, в которой он видит свое место

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Причиной своего ухода из оппозиционной партии "Лело для Грузии" Леван Коберидзе называет расхождение во взглядах с соратниками.

Как заявил Коберидзе журналистам, основным требованием значительной части населения на парламентских выборах было потеснить "Грузинскую мечту" на политической арене, но не допустить возвращения к власти "Единого национального движения", чего так и не удалось сделать.

Коберидзе отмечает, что все его силы были направлены на создание новой силы на биполярном политическом поле.

"Мое участие в выборах вместе с "Лело" было частью этой попытки. Однако, на мой взгляд, мы столкнулись с другой реальностью, которая привела к окончательному решению выйти из партии", - сказал Коберидзе.

Леван Коберидзе присоединился к партии "Лело", основанной банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, в августе 2020 года. На парламентских выборах Коберидзе боролся за депутатский мандат в качестве мажоритарного кандидата в Вакийском районе Тбилиси.

Ранее в 2016 году он стал депутатом парламента от "Грузинской мечты". 1 мая 2019 года Коберидзе покинул ряды правящей партии и продолжил свою парламентскую деятельность в качестве независимого депутата, а затем вступил в "Лело".