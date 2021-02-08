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არჩილ თალაკვაძე

Парламент Грузии определился с повесткой пленарной недели

photo: Parliament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (270)
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На следующей пленарной неделе парламент примет постановление о создании временной следственной комиссии по установлению нарушений в ходе выборов 2020 года. Спикер надеется на участие в ее работе оппозиции

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии одобрило и внесло в повестку дня пленарной недели проект постановления о создании временной следственной комиссии для выявления нарушений на парламентских выборах 31 октября 2020 года, сообщается на сайте высшего законодательного органа.

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Создание следственной комиссии является одним из обещаний правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" оппозиции. Большинство пообещало выполнить требование оппозиции и назначить повторные парламентские выборы, если погрешность в подсчете голосов составит хотя бы 1%.

"Мы уверены, что обвинения радикальной оппозиции в фальсификации выборов являются необоснованными. Сегодня мы принципиально готовы и у нас есть политическая воля, чтобы изучить вопрос вместе с оппозицией, изучить их претензии в формате следственной комиссии и сделать непредвзятое заключение", - заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе на заседании бюро.

Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - урна и бюллетени
© Sputnik / STRINGER
Кто готов войти в состав комиссии по расследованию нарушений на выборах в Грузии

Для создания комиссии необходима поддержка 50 депутатов. Комиссия должна быть создана через две недели после принятия постановления. Квоты в ней распределит комитет по процедурным вопросам и правилам.

"Пока комиссия начнет свою деятельность, мы должны максимально использовать последующий период для консультаций с оппозицией, чтобы обеспечить ее максимальное участие в работе следственной комиссии", - отметил Талаквадзе.

Еще один вопрос, который был рассмотрен на заседании бюро, - законопроект, предусматривающий разделение министерства образования, науки, культуры и спорта на два самостоятельных ведомства – образования и науки, а также культуры, спорта и молодежи. Инициатором поправок является правительство Грузии.

По распространенной информации, после реорганизации должность министра культуры, спорта и молодежи Грузии может занять экс-министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. На данный момент она является депутатом парламента и занимает должность председателя парламентского комитета образования, науки и культуры.

Цулукиани была самым опытным министром в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.

Темы:
Парламент Грузии (270)
Теги:
выборы, Парламент Грузии, Грузия


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