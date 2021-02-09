Гахария назначил четырех новых губернаторов и их координатора - кто они?

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назначил новых губернаторов в четырех регионах, сообщает пресс-служба главы правительства.

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Губернатором Гурии назначен Георгий Сахокия. С 2014 года он занимал различные должности в министерстве внутренних дел. В 2013-2014 гг. Возглавлял Службу внутреннего аудита Агентства развития государственных сервисов министерства юстиции Грузии. Имеет опыт работы в частном секторе, а также в ряде международных проектов, в том числе на руководящей должности.

Георгий Сахокия - юрист по профессии, получил образование в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили, участник многих международных программ.

Губернатором Шида Картли стал Мамука Сагареишвили. Так же, как и Сахокия, он занимал различные должности в министерстве внутренних дел с 2005 года. С октября 2015 года по август 2018 года он был заместителем начальника управления полиции Шида Картли, а затем директором Департамента полиции Шида Картли. С сентября 2018 года заместителем директора Департамента полиции Тбилиси, а с апреля 2020 года - заместителем директора Департамента полиции Самцхе-Джавахети.

Кресло губернатора Рача-Лечхуми-Квемо Сванети займет Пармен Маргвелидзе, который уже занимал эту должность 2013-2017 годах, имеет богатый опыт работы на государственной службе. В течение многих лет он занимал различные должности в налоговой службе.

Еще одно кадровое изменение уже в Мцхета-Мтианети. Новым губернатором региона стал Давид Нозадзе. По профессии юрист, Нозадзе получил образование в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили. Имеет опыт работы как в государственном, так и в частном секторе. В разное время работал в Национальном агентстве исполнения наказаний, в 2004-2010 гг. работал в частном секторе.

По словам премьера, впереди Грузию ждет этап вакцинации и очень важно, чтобы чиновники на местах полностью контролировали процесс в период борьбы с последствиями пандемии.

"Все мы должны понимать, что эффективная работа каждого государственного служащего очень важна для того, чтобы наша страна в этой глобальной конкуренции заняла достойное место и мы вышли из этой борьбы победителями. Здесь от вашей работы будет зависеть очень многое" , - сказал премьер-министр губернаторам на встрече в администрации правительства.

Кроме четырех новых губернаторов Гахария подписал указ еще об одном назначении. Службу региональной политики и координации при администрации правительства займет Константине Ананиашвили.

Глава правительства отметил, что Ананиашвили будет координировать связь правительства с регионами и губернаторами.

"У губернаторского корпуса будет новый руководитель - Котэ Ананиашвили. Основная функция Ананиашвили будет заключаться в управлении корпусом губернаторов, укреплении координации местных и центральных властей. Котэ будет отвечать за это. Он будет вашей опорой в повседневном управлении. У нас тоже будут встречи, на начальном этапе раз в неделю, точно так же, как проходят заседания правительства. Заседание будет проходить с участием губернаторов", - сказал премьер.

Константин Ананиашвили был директором Департамента полиции Аджарии и занимал различные должности в министерстве внутренних дел, в главном департаменте полиции Старого Тбилиси. С 2016 по август 2018 года занимал должность руководителя Департамента полиции Шида Картли.