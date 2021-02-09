Новое предложение от "Грузинской мечты" и реакция оппозиции: проблемы грузинской политики

В подписанном меморандуме между "Грузинской мечтой" и партией "Граждане" речь идет о снижении барьера до 0-3%

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложила снизить проходной барьер на парламентских выборах 2024 года, что стало новым поводом для обсуждения внутри грузинской оппозиции и объектом торга.

На сегодняшний день в Конституции Грузии прописано, что выборы в парламент до 2024 года проходят по смешанной системе с избирательным барьером для партий в 1%, а выборы 2024 года – по пропорциональной системе с барьером в 5%.

"В подписанном меморандуме между "Грузинской мечтой" и партией "Граждане" речь идет о снижении барьера до 0-3%. Этот вопрос требует обсуждения, и скорость для этого не нужна. У нас нет принципиальной позиции, и мы готовы рассматривать этот вопрос с оппонентами, чтобы прийти к соглашению", - сказал один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.

Однако для снижения барьера необходимы конституционные изменения, а для них в свою очередь – присутствие в зале хотя бы 113 депутатов, что проблематично с учетом грузинских реалий.

На сегодняшний день в парламенте всего 99 депутатов, согласных работать в парламенте, а заседания посещают 96 из них. Остальные ждут решения парламента о лишении мандатов.

Соответственно, для принятия поправок к Конституции правящей партии и входящей в парламент оппозиции нужно получить согласие тех, кто готов отказаться от мандата.

Однако те не согласны идти в парламент и менять Конституцию.

"Если бы "Грузинская мечта" согласилась на плебисцит о внеочередных парламентских выборов, на которых бы народ сказал, что он не хочет еще одних выборов, мы бы были обязаны учесть мнение наших сограждан и вошли бы в парламент. А так мы настаиваем на внеочередных выборах", - сказал представитель партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

Не согласны на такой компромисс и в партии "Европейская Грузия".

"Европейская Грузия" и остальной оппозиционный спектр, за редким исключением, остается при мнении, что мы примем досрочные выборы. Только они смогут разрядить кризис и спасти страну", - сказал лидер партии Гига Бокерия.

Фактор председателя ЦИК

Еще один фактор, который еще больше сможет осложнить политическую жизнь в стране, – фактор председателя ЦИК Тамар Жвания.

Вошедшие в парламент представители партии "Граждане" настаивают на смене главы ЦИК, однако в правящей партии с таким подходом не согласны, заявляя, что не могут пойти против закона.

Дело в том, что председателя ЦИК парламент Грузии назначает на 5 лет и сместить его с должности можно только при наличии определенных условий. Тамар Жвания по закону имеет право занимать эту должность вплоть до декабря 2023 года, так как была избрана на второй срок 24 декабря 2018 года.